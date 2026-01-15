Количество особо тяжких преступлений в Новороссийске сократилось на 13%

По итогам 2025 года в Новороссийске снизилось количество особо тяжких и тяжких преступлений. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Статистику ушедшего года озвучили на оперативном совещании с руководителем УМВД по Новороссийску Андреем Терехиным. В Новороссийске наблюдается 100% раскрываемость таких преступлений, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, убийства, разбои и изнасилования. Общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 6%.

Преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, стало меньше на 10%, а статистика краж с банковских счетов сократилась на 41%. Количество грабежей уменьшилось на 7%, показатель краж снизился на 8%.

«По итогам своей деятельности Управление МВД России по городу Новороссийску заняло почетное третье место среди 44 органов внутренних дел Кубани»,— заявил Андрей Кравченко.

София Моисеенко