Около 1 тысячи жителей Новороссийска временно останутся без водоснабжения

В Новороссийске 15 января временно прекратят подачу воды в часть зоны № 27а из-за устранения утечки на проспекте Ленина, 103. Отключение затронет 750 человек и продлится с 10:30 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

Без водоснабжения останутся дома по проспекту Ленина, 99, 101, 103, 105, 107, 109, улице Пупко, 8, 10 и улице Ахеджака, 22, 24, 17, 21, корпус 1, 2. На время ремонтных работ коммунальные службы организуют доставку воды автоцистернами по заявкам жителей. После завершения работ водоснабжение восстановят в полном объеме. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

«Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

Алина Зорина