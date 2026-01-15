Суд обязал владельца свалки в Новороссийске устранить загрязнения реки Цемес

Октябрьский районный суд Новороссийска обязал ООО «Терра-Н» устранить нарушения законодательства об охране окружающей среды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением к ООО «Терра-Н» с требованием об устранении нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации мусорного полигона. В ходе проверки специалисты установили факты выхода загрязняющих подземных вод в реку Цемес с территории свалки ООО «Терра-Н».

Природоохранная прокуратура зафиксировала загрязнение подземных вод путем попадания загрязняющих веществ в водоносный горизонт. При осмотре территории сотрудники ведомства установили, что фильтрат с мусорного полигона в Новороссийске стекает в грунтовые канавы и пруды-накопители, которые не обладают гидрологической изоляцией. Пробы вод показали наличие таких загрязняющих веществ, как кадмий, ртуть и свинец.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, в отношении ООО «Терра-Н» вносили представление об устранении нарушений, но действия не были предприняты. Также был установлен факт перелива сточных вод с полигона на смежный земельный участок со стоком в ручей Безымянный и реку Озерейка. Юридическое лицо неоднократно привлекалось к ответственности из-за данных нарушений.

В результате Октябрьский суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, обязав руководство ООО «Терра-Н» ликвидировать загрязнение подземных вод и реки Цемес, восстановить целостность сооружения, обеспечивающего хранение, обезвреживание и изоляцию мусора, а также обеспечить герметичность противофильтрационного экрана. Пользователи мусорного полигона в порядке суда обязуются и обеспечить надлежащее функционирование инженерных систем — каналов для отвода дождевой и талой воды, пруда-накопителя и скважин.

Решение суда обратили к немедленному исполнению.

