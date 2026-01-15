Новороссийское «ДелоПортс» выплатило держателям облигаций 256 млн рублей

ООО «ДелоПортс» отчиталось о выплаченных доходах по биржевым облигациям серии 001P-04 за 10-й купонный период (с 15 декабря 2025 года по 14 января 2026-го). Общий размер выплат по ценным бумагам составил 255,75 млн руб.

Как говорится в сообщении компании, размер выплат в расчете на одну ценную биржевую облигацию за десятый купонный период составил 17 руб. 5 копеек или 20,75% процентов годовых. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы, 15 млн штук.

В декабре ООО «ДелоПортс» также сообщало о выплате по биржевым облигациям в размере 255,75 млн руб.

«ДелоПортс» — холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в морпорту Новороссийска. «ДелоПортс» входит в Группу компаний «Дело». 51% акций принадлежит Сергею Шишкареву, 49% – госкорпорации «Росатом». Директор ООО «ДелоПортс» — Игорь Яковенко. В структуру «ДелоПортс» входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная компания «Дело». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДелоПортс» зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году.

Как писал «Ъ», на внеочередном общем собрании участников ООО «УК "Дело"» 14 января не удалось переизбрать гендиректора, следует из сообщения основателя и владельца 50% «Дела» Сергея Шишкарева в его Telegram-канале.

По информации «Ъ-Новороссийск», господин Шишкарев накануне завершил рабочую поездку в ОАЭ и вернулся в Россию, где приступил к работе в московском офисе. Ранее он прокомментировал публикации о расследовании в ОАЭ, связанном с заявлением о приписываемых ему угрозах в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании. Бизнесмен пояснил, что при въезде в ОАЭ он дал объяснения местным правоохранительным органам по обращению гражданина Украины. Предприниматель отрицает факт каких-либо угроз и указывает на отсутствие контактов с заявителем в течение продолжительного времени. Сергей Шишкарев назвал появившиеся материалы элементом кампании по дискредитации, основанной на ложных и сфальсифицированных данных. Он также сообщил о намерении подать иск и обратиться с соответствующими заявлениями в российские правоохранительные органы.

Дмитрий Михеенко