В Новороссийске будут судить предпринимателя за хранение немаркированных сигарет

В Новороссийске будут судить 41-летнего предпринимателя из Курганской области, которого обвиняют в хранении и реализации более 10 тыс. пачек поддельных сигарет на сумму свыше 1,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предприниматель арендовал складское помещение, где хранил крупную партию контрафактных табачных изделий известных торговых марок. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю провели обыск в принадлежащей мужчине торговой точке и изъяли нелегальную продукцию.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта или реализацию алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки в особо крупном размере. Материалы дела направлены в суд. Обвиняемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Алина Зорина