На дорогах Новороссийска дежурит спецтехника из-за угрозы гололеда
ГАИ Новороссийска организовала контроль за содержанием улично-дорожной сети в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, по состоянию на 11:00 15 января на федеральной автодороге «Краснодар-Верхнебаканский» наблюдаются осадки в виде мокрого снега и понижение температуры до -1.
«На обслуживаемой территории работают комбинированные дорожные машины и иная техника с целью осуществления очистки дорожного полотна и его обработки противогололедными материалами»,— подчеркивают в Госавтоинспекции Новороссийска.
В ГАИ водителей призвали придерживаться скоростного режима, увеличить дистанцию и быть внимательными за рулем.