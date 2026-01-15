Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На дорогах Новороссийска дежурит спецтехника из-за угрозы гололеда

ГАИ Новороссийска организовала контроль за содержанием улично-дорожной сети в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, по состоянию на 11:00 15 января на федеральной автодороге «Краснодар-Верхнебаканский» наблюдаются осадки в виде мокрого снега и понижение температуры до -1.

«На обслуживаемой территории работают комбинированные дорожные машины и иная техника с целью осуществления очистки дорожного полотна и его обработки противогололедными материалами»,— подчеркивают в Госавтоинспекции Новороссийска.

В ГАИ водителей призвали придерживаться скоростного режима, увеличить дистанцию и быть внимательными за рулем.

София Моисеенко

