Что происходит в Кузбассе после смерти младенцев в роддоме: реакция властей, суд

В новокузнецком роддоме №1 с 4 по 12 января умерли девять новорожденных. Руководство больницы заявило о серьезных проблемах со здоровьем у всех умерших младенцев, однако ранее на учреждение поступало много жалоб пациенток. СКР возбудил уголовное дело, задержаны главврач и и.о завотделением роддома. В Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы вспоможения. Что происходит в регионе после смерти младенцев — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Судебный процесс

В Новокузнецке начался суд над главврачом ГКБ №1 Виталием Херасковым и и.о. завотделением реанимации, где умерли девять новорожденных, Алексеем Эмихом.

Уголовное дело расследуется по двум статьям — о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Потерпевшими признаны девять матерей умерших новорожденных.

Эмих не признал вину. По его словам, он был назначен на должность за несколько часов до задержания. Ранее он работал в отделении анестизиологом-реаниматологом. Известно, что Эмих лечил двоих умерших младенцев.

Херасков вину не признает. Обвинение против него является «расплывчатым, абстрактным и сырым», заявил РБК адвокат главврача роддома Игорь Михайлович.

Медперсонал роддома в декабре и январе болел ОРВИ, но больные оставались дома, говорится в документах суда, передает издание NGS42.

Следствие просило арестовать Хераскова и Эмиха на два месяца.

Суд избрал для Эмиха запрет определенных действий, он освобожден из-под стражи в зале суда.

Реакция властей

В Кузбассе началась проверка всех роддомов — это 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Проверку планируют завершить до 9 февраля.

Что известно о гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке Читать далее Комиссия проверит соблюдение протоколов оказания медицинской помощи и санитарно-эпидемиологических требований, а также наличие необходимого оборудования и организацию работы медперсонала.

Сейчас ГКБ №1 закрыта из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Главврач говорил, что у всех умерших новорожденных изначально были серьезные проблемы со здоровьем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Смертность вместо рождаемости».