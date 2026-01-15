обновлено 14:03
Что происходит в Кузбассе после смерти младенцев в роддоме: реакция властей, суд
И.о. завотделением роддома Новокузнецка, где умерли младенцы, не признал вину
В новокузнецком роддоме №1 с 4 по 12 января умерли девять новорожденных. Руководство больницы заявило о серьезных проблемах со здоровьем у всех умерших младенцев, однако ранее на учреждение поступало много жалоб пациенток. СКР возбудил уголовное дело, задержаны главврач и и.о завотделением роддома. В Кузбасс прибыла комиссия по оценке работы службы вспоможения. Что происходит в регионе после смерти младенцев — в подборке «Ъ».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Судебный процесс
- В Новокузнецке начался суд над главврачом ГКБ №1 Виталием Херасковым и и.о. завотделением реанимации, где умерли девять новорожденных, Алексеем Эмихом.
- Уголовное дело расследуется по двум статьям — о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
- Потерпевшими признаны девять матерей умерших новорожденных.
- Эмих не признал вину. По его словам, он был назначен на должность за несколько часов до задержания. Ранее он работал в отделении анестизиологом-реаниматологом. Известно, что Эмих лечил двоих умерших младенцев.
- Херасков вину не признает. Обвинение против него является «расплывчатым, абстрактным и сырым», заявил РБК адвокат главврача роддома Игорь Михайлович.
- Медперсонал роддома в декабре и январе болел ОРВИ, но больные оставались дома, говорится в документах суда, передает издание NGS42.
- Следствие просило арестовать Хераскова и Эмиха на два месяца.
- Суд избрал для Эмиха запрет определенных действий, он освобожден из-под стражи в зале суда.
Реакция властей
- В Кузбассе началась проверка всех роддомов — это 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Проверку планируют завершить до 9 февраля.
- Комиссия проверит соблюдение протоколов оказания медицинской помощи и санитарно-эпидемиологических требований, а также наличие необходимого оборудования и организацию работы медперсонала.
- Сейчас ГКБ №1 закрыта из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.
- Главврач говорил, что у всех умерших новорожденных изначально были серьезные проблемы со здоровьем.
