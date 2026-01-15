И. о. завотделения роддома Новокузнецка не стали отправлять в СИЗО

Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий сотруднику акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1 Алексею Эмиху по уголовному делу, возбужденному после смерти с 4 по 12 января девяти младенцев, передает корреспондент «Ъ». Его освободили из-под стражи в зале суда.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Алексей Эмих

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На аресте настаивало следствие. Прокуратура просила назначить домашний арест. Защита просила отпустить Алексея Эмиха под подписку о невыезде или назначить запрет определенных действий. Мужчина также просил подписку или запрете определенных действий, вину по делу он не признал.

Алексею Эмиху 32 года. Женат, воспитывает 4-летнюю дочь. Эмиха задержали 14 января. До задержания исполнял обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1.

Уголовное дело по девяти случаям смерти младенцев расследуется по статьям — о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Эмиху вменяется два эпизода — по остальным семи случаям помощь он не оказывал. Его статус по делу — подозреваемый. Вместе с Эмихом был задержан главврач больницы Виталий Херасков. Заседание по избранию ему меры пресечения проходит в этим минуты в Центральном районном суде Новокузнецка.

Полина Мотызлевская, Новокузнецк