И. о. завотделением роддома Новокузнецка не признал вину по делу о смерти младенцев

Сотрудник акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1 Алексей Эмих не признал вину по уголовному делу, которое было возбуждено после смерти девяти младенцев в начале января. Об этом сообщил представитель следствия на заседании Центрального районного суда Новокузнецка по избранию меры пресечения господину Эмиху, передает корреспондент «Ъ».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Алексей Эмих был задержан 14 января. На момент задержания он исполнял обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1. Уголовное дело расследуется по двум статьям — о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Младенцы умерли в период с 4 по 12 января. Еще до этого на персонал акушерского стационара № 1 Новокузнецкой ГКБ поступало много жалоб. Сейчас ГКБ закрыта из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. По делу также задержан главврач больницы Виталий Херасков. В Кузбассе началась проверка всех роддомов.

Подробности — в материале «Ъ» «Недетская смертность».

Полина Мотызлевская, Новокузнецк

