В Кузбассе началась проверка всех роддомов после смерти младенцев в Новокузнецке

В Кузбассе началась проверка всех роддомов и перинатальных центров после смерти девяти младенцев в больнице № 1 Новокузнецка в новогодние праздники. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в Telegram-канале.

В учреждениях будут проверять соблюдение протоколов оказания медицинской помощи и санитарно-эпидемиологических требований, а также наличие необходимого оборудования и организацию работы медперсонала. Всего в регионе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. По словам господина Середюка, все учреждения пройдут проверку до 9 февраля.

Как пояснил губернатор, проверку осуществляет региональная комиссия, в состав которой входят сотрудники Минздрава Кузбасса и специалисты родильных домов третьего (высокоспециализированного) уровня. Первая проверка прошла в роддоме в Прокопьевске, уточнил господин Середюк.

В период с 4 по 12 января в роддоме № 1 Новокузнецка умерли девять младенцев — четыре девочки и пять мальчиков. Сейчас под наблюдением находятся восемь новорожденных. Больницу закрыли из-за вспышки респираторной инфекции. Главврач Виталий Херасков и его подчиненный Алексей Эмих задержаны по подозрению в халатности и причинении смерти по неосторожности.

