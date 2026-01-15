СКР назвал число потерпевших по делу о смерти детей в роддоме Новокузнецка

По делу о смерти девяти младенцев в роддоме № 1 в Новокузнецке признали потерпевшими девять матерей. Об этом сообщил представитель следствия во время заседания по избранию меры пресечения и. о. заведующему отделением роддома Алексею Эмиху. Потерпевшими проходят две матери погибших детей, так как остальным семи он не оказывал помощи, передает корреспондент «Ъ» из зала Центрального районного суда Новокузнецка.

Господина Эмиха задержали 14 января по делу о халатности и причинении смерти по неосторожности. На тот момент он исполнял обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей акушерского стационара. Следствие запросило арест для врача, так как считает, что он может скрыться или препятствовать расследованию. Завотделением не признал вину.

Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме в период с 4 по 12 января. Помимо Алексея Эмиха, по делу задержали главврача больницы Виталия Хераскова. Больницу закрыли из-за вспышки респираторной инфекции. После этого в Кузбассе началась проверка всех роддомов.

