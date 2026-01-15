СКР попросил арестовать сотрудника роддома Новокузнецка по делу о смерти младенцев

Следствие просит арестовать сотрудника акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1 Алексей Эмих по уголовному делу, которое было возбуждено после смерти девяти младенцев с 4 по 12 января. Господин Эмих вину не признает.

Ходатайство следствия было заявлено на заседании Центрального районного суда Новокузнецка. Как сообщает корреспондент «Ъ» из зала судебного заседания, следствие считает, что Алексей Эмих может скрыться, препятствовать расследованию, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей по делу.

По словам следователя, потерпевшие по делу — матери двух погибших детей. Остальным семи погибшим младенцам Алексей Эмих помощь не оказывал. Данных назначенных СКР экспертиз о причинах смерти детей пока нет, сказал следователь. В заключениях о смерти, по его словам, указано — «заболевание инфекционного характера».

Алексей Эмих был задержан 14 января. На момент задержания он исполнял обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей акушерского стационара №1 Новокузнецкой ГКБ №1. Вместе с ним был задержан главврач больницы Виталий Херасков. Заседание по избранию ему меры пресечения пройдет позже сегодня.

Уголовное дело расследуется по двум статьям — ч. 3 ст. 293 УК (халатность) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Подробнее о смерти девяти младенцев в роддоме Новокузнецка — в материале «Ъ» «Недетская смертность».

Полина Мотызлевская, Новокузнецк