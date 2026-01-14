Главные новости за 14 января. Ростов-на-Дону и область

В ночь на 14 января Ростовская область была атакована беспилотниками. В одной из загоревшейся после атаки квартир в многоэтажке в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего. Еще четверых пострадавших, в том числе четырехлетнего ребенка, доставили в больницу.

Следственный комитет завершает расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой о получении взятки и ее подельников, среди которых бывшие председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Куделина и прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Агапова.

Международная федерация футбола (FIFA) наложила бан на трансферы на футбольный клуб «Ростов». Запрет вступил в силу накануне, 13 января, и будет действовать на три трансферных окна.

По результатам вмешательства прокуроров в 2025 году в Ростовской области было предупреждено и устранено более 140 тыс. нарушений закона, что на 10% больше год к году (более 126 тыс.). За отчетный период на 5,7% — до 40 тыс., увеличилось число привлеченных к дисциплинарной и административной ответственности должностных и юрлиц. В 2024 году показатель составлял 37,7 тыс.

В Таганроге владельцы поврежденных дронами машин смогут получить до 1 млн руб. Максимальная сумма возмещения составит до 500 тыс. руб. за частично поврежденный автомобиль и до 1 млн руб. за полностью уничтоженное транспортное средство.

В Ростове-на-Дону компания «Лукойл-Ростовэнерго» проведет дополнительный перерасчет платы за отопление после декабрьской аварии на ТЭЦ-2. По данным властей, изначально поставщик пересчитал плату только за период с 15 по 18 декабря. Однако фактически проблемы с теплоснабжением продолжались две недели.