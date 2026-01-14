На Дону прокуратура повысила уровень устранения нарушений закона на 10%

По результатам вмешательства прокуроров в 2025 году в Ростовской области было предупреждено и устранено более 140 тыс. нарушений закона, что на 10% больше год к году (более 126 тыс.). За отчетный период на 5,7% — до 40 тыс., увеличилось число привлеченных к дисциплинарной и административной ответственности должностных и юрлиц. В 2024 году показатель составлял 37,7 тыс. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

По материалам прокурорских проверок, в 2025 году в регионе возбуждено более 580 уголовных дел, рост показателя — 8,4% год к году.

В числе приоритетных вопросов надзорного органа — обеспечение законности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, где пресекается порядка 220 тыс. нарушений ежегодно. Так, в прошлом году прокуроры приняли участие в рассмотрении судами более 35 тыс. уголовных, административных и гражданских дел, что на 6,8% больше, чем в 2024 году, когда таких дел было более 32,6 тыс.

По результатам 2025 года в прокуратуру региона поступило 165 тыс. обращений граждан, за год показатель вырос на 7,3%. При этом около 40 тыс. заявителей прокуроры приняли лично, что на 7,5% больше год к году.

Наталья Белоштейн