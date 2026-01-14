Губернатор Ростовской области опубликовал фото последствий атак БПЛА на регион

В Ростовской области показали последствия атаки беспилотников ночью 14 января. Фотографии опубликовали в Telegram-канале губернатора региона Юрия Слюсаря.

Воздушная атака украинских БПЛА была отражена в десяти городах и районах Ростовской области — Волгодонске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Боковском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Милютинском, Мясниковском и Усть-Донецком районах. В одной из загоревшейся после атаки квартир в многоэтажке в микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону при разборе завалов спасатели обнаружили тело погибшего. Еще четверых пострадавших, в том числе четырехлетнего ребенка, доставили в больницу.

Константин Соловьев