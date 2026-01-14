В Таганроге владельцы поврежденных дронами машин смогут получить до 1 млн рублей

В Таганроге рассказали о возможностях возмещения ущерба владельцам автомобилей, поврежденных в результате атаки беспилотников. Соответствующую информацию опубликовала глава города Светлана Камбулова.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По постановлению губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, компенсации предусмотрены для жителей региона за транспорт, поврежденный или уничтоженный в результате терактов с применением ракет и беспилотников с 1 января 2025 года. Максимальная сумма возмещения составит до 500 тыс. руб. за частично поврежденный автомобиль и до 1 млн руб. за полностью уничтоженное транспортное средство.

Право на выплаты получат владельцы машин при соблюдении двух условий: собственник должен быть признан пострадавшим по статье 203 УК РФ (теракт), а автомобиль не должен быть застрахован от терактов либо страховое возмещение не покрыло весь ущерб.

Кроме того, в Таганроге создадут специальную комиссию для приема заявлений и рассмотрения документов.

Константин Соловьев