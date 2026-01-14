В Ростове заново рассчитают сумму декабрьского отопления после аварии на ТЭЦ-2

В Ростове-на-Дону компания «Лукойл-Ростовэнерго» проведет дополнительный перерасчет платы за отопление после декабрьской аварии на ТЭЦ-2. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным властей, изначально поставщик пересчитал плату только за период с 15 по 18 декабря. Однако фактически проблемы с теплоснабжением продолжались две недели.

После совещания с «Лукойл-Ростовэнерго» компания согласилась на дополнительный перерасчет. Для оформления компенсации управляющие компании должны предоставить акты, подтверждающие низкую температуру в квартирах (ниже -18°C, в угловых — ниже -20°C) в период с 15 по 30 декабря.

Константин Соловьев