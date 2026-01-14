FIFA наложила на «Ростов» бан на регистрацию новых игроков

Международная федерация футбола (FIFA) наложила бан на трансферы на футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Запрет вступил в силу накануне, 13 января, и будет действовать на три трансферных окна. Причины санкций футбольные чиновники не уточняют. Ранее «Ъ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) направил в «Ростов» письмо, в котором «выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием» клуба.

После первого круга «Ростов» занимает 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 набранным очком в 18 матчах.

Константин Соловьев