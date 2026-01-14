Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FIFA наложила на «Ростов» бан на регистрацию новых игроков

Международная федерация футбола (FIFA) наложила бан на трансферы на футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Запрет вступил в силу накануне, 13 января, и будет действовать на три трансферных окна. Причины санкций футбольные чиновники не уточняют. Ранее «Ъ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) направил в «Ростов» письмо, в котором «выражается серьезная озабоченность финансовым состоянием» клуба.

После первого круга «Ростов» занимает 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 набранным очком в 18 матчах.

Константин Соловьев

Новости компаний Все