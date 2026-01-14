СКР завершает расследование еще одного дела экс-председателя Ростоблсуда Золотаревой

Следственный комитет завершает расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой о получении взятки и ее подельников, среди которых бывшие председатель Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Куделина и прокурор Пролетарского района Ростова-на-Дону Агапова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя СК России Александра Бастрыкина.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в декабре 2025 года в Краснодаре был оглашен приговор бывшим судьям во главе с экс-председателем областного суда Еленой Золотаревой. Фигуранты признаны виновными в коррупционных преступлениях. Общая сумма взяток, описанных в деле, превышает 21 млн руб. Госпоже Золотаревой назначено 15 лет колонии, другим обвиняемым — от 6 до 13 лет заключения. В ходе процесса подсудимые не признали причастности к преступлениям.

Константин Соловьев