Главные новости за 14 января. Сочи

В Сочи завершается подготовка к празднованию Крещения Господня, которое пройдет 18–19 января. Для удобства горожан и туристов движение ряда автобусных маршрутов продлено до 2:00 ночи.

Хостинский районный суд Сочи отказал Янине Копайгородской, супруге бывшего мэра города Алексея Копайгородского, в передаче дела по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры в Тверской районный суд Москвы. Соответствующее определение было оглашено 14 января в ходе судебного заседания.

На всей территории Сочи продолжаются осадки. В прибрежной зоне за прошедшие сутки выпало от 41 до 81 мм дождя, в горном кластере — до 65 мм осадков в виде мокрого снега. В высокогорье специалисты зафиксировали 46 мм снега с налипанием до 110 мм.

Самое дорогое туристическое бронирование в России в 2025 году зафиксировали в Сочи. Недельное проживание одного человека в пятизвездочном спа-отеле с завтраком обошлось в 1,3 млн руб.

В Сочи продолжается ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий после продления штормового предупреждения до утренних часов. В Лазаревском районе и Краснополянском поселковом округе наблюдался мокрый снег, местами сильный — в районе Солохаула выпало до 28 мм осадков.

В Адлерском районе Сочи сотрудники полиции и Росгвардии провели межведомственную проверку соблюдения миграционного законодательства на одном из строительных объектов. В операции участвовали сотрудники краевого Центра по противодействию экстремизму, полиция Адлерского района и бойцы ОМОН «Зверобой-Юг».