Суд в Сочи отказал супруге экс-мэра в переносе дела об изъятии активов

Хостинский районный суд Сочи отказал Янине Копайгородской, супруге бывшего мэра города Алексея Копайгородского, в передаче дела по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры в Тверской районный суд Москвы. Соответствующее определение было оглашено 14 января в ходе судебного заседания.

Сейчас в Хостинском районном суде рассматривается иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства активов, связанных с экс-главой Сочи и аффилированными с ним лицами, на сумму 1,6 млрд руб. Ходатайство защиты касалось изменения территориальной подсудности дела по месту регистрации Янины Копайгородской в Москве, однако суд пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения.

Предметом иска являются 77 объектов жилой и коммерческой недвижимости, расположенные в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье вблизи Эрмитажа. Также в перечень активов включены автомобили, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы иностранных производителей и ювелирные изделия.

Алексей Копайгородский возглавлял администрацию Сочи с сентября 2019 года по май 2024 года. В сентябре 2024 года он был заключен под стражу в рамках уголовного дела о присвоении в особо крупном размере. По данным Генпрокуратуры, в период с марта 2022 года по май 2024 года бывший мэр при посредничестве супруги получил от представителей коммерческих структур 248 млн руб. Взамен, как утверждает надзорное ведомство, он обещал содействие развитию бизнеса и общее покровительство.

Мария Удовик