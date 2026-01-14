На Крещение в Сочи продлили работу городского транспорта до 2:00

В Сочи завершается подготовка к празднованию Крещения Господня, которое пройдет 18–19 января. На совещании под председательством главы города Андрея Прошунина обсудили организацию богослужений, безопасность купаний и транспортное обслуживание жителей и туристов, пишет пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус Фото: пресс-служба федеральной территории Сириус

Для омовений определено 10 официальных и оборудованных мест с освещением, пунктами обогрева и дежурством спасателей, медиков, полиции и администрации. Ночные купания пройдут на пляжах «Чайка-1», «Маяк», «Багратион» и в акваториях рек Чухукт и Куапсе, дневные — на пляжах «Волна» и «Лирань», на озере Rosa Beach, базе отдыха «Вертолетчик» и у святого источника Пантелеимона. Стихийные места купания под усиленным контролем, купание там запрещено.

Для удобства горожан и туристов движение ряда автобусных маршрутов продлено до 2:00 ночи. В храмах установят специальные емкости для набора святой воды. Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендуют воздержаться от посещения купелей.

Городской оперативный штаб напоминает, что при ухудшении погодных условий доступ на пляжные территории будет ограничен. Решение о запрете купаний и соответствующие аншлаги будут доведены до жителей и туристов через СМИ и официальные страницы администрации в социальных сетях. В настоящий момент в Сочи находятся около 97 тыс. туристов, загрузка средств размещения составила 65%, информация об официальных местах купаний активно доводится до гостей города, резюмировали в администрации курорта.

Мария Удовик