После сильных осадков в Сочи задействовали более 200 единиц спецтехники

В Сочи продолжается ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий после продления штормового предупреждения до утренних часов. В Лазаревском районе и Краснополянском поселковом округе наблюдался мокрый снег, местами сильный — в районе Солохаула выпало до 28 мм осадков. На прибрежной территории фиксировались дожди, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

К утру все федеральные и краевые автомобильные дороги были приведены в нормативное состояние. Для обработки проезжей части использовали 770 тонн противогололедных материалов. Общественный транспорт продолжает работу в штатном режиме, ведется постоянный мониторинг состояния дорожного полотна по маршрутам следования автобусов. При необходимости в отдаленные населенные пункты направляется дополнительная техника для обработки опасных участков.

Городской оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме. В устранении последствий непогоды задействованы сотни специалистов и единиц техники. Проводятся расчистка дорог и тротуаров, вывоз снега и санитарная уборка территорий. На зимнем содержании улично-дорожной сети работают 227 единиц спецтехники и почти 450 дорожных рабочих.

За ночь коммунальные службы и подразделения «Кубань-Спас» устранили несколько случаев падения деревьев. Также поступали сообщения о локальных подвижках грунта на придомовых территориях. По данным администрации города, угрозы для жизни и безопасности жителей не зафиксированы, в большинстве случаев последствия уже устранены. Управляющие компании мобилизовали силы для обеспечения безопасного состояния дворов и лестничных сходов.

На улице Краснополянской, а также у дома №23 в переулке Прудном зафиксирован сход переувлажненного грунта на придомовые территории. Проведен комиссионный осмотр, в течение дня планируется привлечение спецтехники для расчистки селевых масс и стабилизации ситуации.

Мария Удовик