Главные новости за 14 января. Новороссийск

В Новороссийске от снега и льда очистили 249 км дорог. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

Расписание крещенских богослужений утвердили в администрации Геленджика.

В период новогодних праздников в Новороссийск приехали более 28 тыс. туристов, об этом сообщили в управлении курортов и туризма.

Власти Новороссийска планируют создать в городе собственный оперативный штаб на базе ЕДДС.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко прокомментировал ситуацию с завершением строительства проблемных ЖК. По его словам, застройщик ГК «Черное море» планирует открыть кредитную линию.

Два украинских БПЛА атаковали танкер «Матильда» в 100 км от Анапы, о чем заявили в Минобороны России.

В Новороссийске открылись пункты приема хвойных деревьев после завершения новогодних праздников: на территории города функционируют девять площадок.