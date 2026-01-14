Жители Новороссийска могут сдать живые елки на утилизацию
В Новороссийске начали работу пункты приема хвойных деревьев, куда можно сдать ели, пихты и сосны после новогодних праздников. Об этом уведомили в муниципальном центре управления.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным МЦУ, площадки для приема хвои организованы во всех внутригородских районах Новороссийска, а также в сельских округах. Всего функционируют девять пунктов по следующим адресам:
- Абрау-Дюрсо, ул. Октябрьская, 3
- Гайдук, ул. Свиридова, 5
- Глебовское, пер. Мирный, 1
- Семигорский, ул. Победы/ул. Луговая
- Раевская, ул. Южная/ул. Сараны
- ул. Ленина, 7И (поворот на «Ленту», Приморский район)
- ул. Конституции, 30 (Центральный район)
- ул. Сакко и Ванцетти, 13 (Восточный район)
- Вход в Пионерскую рощу (Южный район)
На площадках принимаются натуральные елки без украшений, подставок и мишуры. Деревья следует приносить аккуратно, чтобы не создавать заторов у пунктов приема.