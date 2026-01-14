Жители Новороссийска могут сдать живые елки на утилизацию

В Новороссийске начали работу пункты приема хвойных деревьев, куда можно сдать ели, пихты и сосны после новогодних праздников. Об этом уведомили в муниципальном центре управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным МЦУ, площадки для приема хвои организованы во всех внутригородских районах Новороссийска, а также в сельских округах. Всего функционируют девять пунктов по следующим адресам:

Абрау-Дюрсо, ул. Октябрьская, 3

Гайдук, ул. Свиридова, 5

Глебовское, пер. Мирный, 1

Семигорский, ул. Победы/ул. Луговая

Раевская, ул. Южная/ул. Сараны

ул. Ленина, 7И (поворот на «Ленту», Приморский район)

ул. Конституции, 30 (Центральный район)

ул. Сакко и Ванцетти, 13 (Восточный район)

Вход в Пионерскую рощу (Южный район)

На площадках принимаются натуральные елки без украшений, подставок и мишуры. Деревья следует приносить аккуратно, чтобы не создавать заторов у пунктов приема.

София Моисеенко