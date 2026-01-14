Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Новороссийска могут сдать живые елки на утилизацию

В Новороссийске начали работу пункты приема хвойных деревьев, куда можно сдать ели, пихты и сосны после новогодних праздников. Об этом уведомили в муниципальном центре управления.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным МЦУ, площадки для приема хвои организованы во всех внутригородских районах Новороссийска, а также в сельских округах. Всего функционируют девять пунктов по следующим адресам:

  • Абрау-Дюрсо, ул. Октябрьская, 3
  • Гайдук, ул. Свиридова, 5
  • Глебовское, пер. Мирный, 1
  • Семигорский, ул. Победы/ул. Луговая
  • Раевская, ул. Южная/ул. Сараны
  • ул. Ленина, 7И (поворот на «Ленту», Приморский район)
  • ул. Конституции, 30 (Центральный район)
  • ул. Сакко и Ванцетти, 13 (Восточный район)
  • Вход в Пионерскую рощу (Южный район)

На площадках принимаются натуральные елки без украшений, подставок и мишуры. Деревья следует приносить аккуратно, чтобы не создавать заторов у пунктов приема.

София Моисеенко

Новости компаний Все