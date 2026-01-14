В Новороссийске создадут собственный оперативный штаб

Власти Новороссийска планируют организовать городской оперативный штаб. Об этом сообщил Андрей Кравченко, посетив МБУ «Безопасный город ЕДДС» в ходе рабочего выезда.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как заявил мэр Новороссийска, оперативный штаб объединит систему 112, единую диспетчерскую службу, а также отделы видео- и технического мониторинга. Работы планируется выполнить в текущем году. Также Андрей Кравченко подчеркнул, что видеотехнический мониторинг местные власти собираются внедрять в систему ЖКХ. Глава города поручил рассмотреть данную возможность.

В 2025 году в Новороссийске на базе «Безопасного города» начал функционировать ситуационный центр отдела мониторинга, а также центр обработки данных. По словам Андрея Кравченко, он включает в себя 38 серверов для данных с функцией аналитического сопровождения, камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц и интегрированным модулем обмена данными с полицией.

София Моисеенко