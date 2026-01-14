В Новороссийске расчистили от снега 249 километров дорог

Уборка улиц и дорожной сети от снега продолжается в Новороссийске. За 13 января в городе было обработано 249 км центральных дорог и основных магистралей, о чем сообщил мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В работах по уборке снега и расчистке от гололеда задействованы 85 единиц техники и более 1,5 тыс. человек. В их числе коммунальщики, волонтеры, сотрудники администрации и представители торговли. Как сообщил Андрей Кравченко, в настоящее время основные силы направлены на уборку внутридомовых территорий.

«В работе задействованы 265 человек из 70 управляющих компаний и 69 ТСЖ, также помогают и представители ТОС»,— подчеркнул глава города.

Андрей Кравченко поручил усилить работу по очистке в сельских округах. На участках федеральных, региональных и муниципальных дорог дежурит спецтехника.

София Моисеенко