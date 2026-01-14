Более 28 тысяч туристов посетили Новороссийск в новогодние праздники

За период новогодних и рождественских выходных в Новороссийске отдохнули свыше 28 тыс. человек. Об этом сообщили в городском управлении курортов и туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

По данным управления курортов, на новогодних каникулах Новороссийск посетили 28,5 тыс. туристов. В город приехали на 2,3 тыс. человек больше, чем было в прошлом году.

Начальник управления Лариса Григорьян подчеркнула, что Новороссийск становится более привлекательным для семейного отдыха в любое время года, в том числе и зимой, благодаря работе зимних пляжей и объектам туристического показа.

«Во время зимних праздников гостям Новороссийска были доступны разнообразные мероприятия, посещение туристических объектов и экскурсий, ориентированных на туристов разных возрастов»,— сообщила Лариса Григорьян.

София Моисеенко