Расписание крещенских богослужений утвердили в Геленджике
19 января в храмах Геленджика пройдут богослужения в честь Крещения Господня. Расписание литургий опубликовала пресс-служба администрации курорта.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В городе крещенские богослужения пройдут в следующих храмах:
- Кафедральный собор святого Андрея Первозванного, мкр. Северный:
- 18 января в 6:30 и в 8:30 – Божественная литургия, после – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 8:30, 10:30 и 16:00 – освящение воды.
- Свято-Вознесенский кафедральный собор, ул. Первомайская, 4:
- 18 января в 6:40 и 8:40 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды, 17:00 – вечернее богослужение, 19 января в 6:40 и 8:40 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды.
- Свято-Преображенский храм, ул. Горная, 17:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 2:00 и 10:00 – освящение воды.
- Храм великомученика Георгия Победоносца, ул. Красногвардейская:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
- Храм Матроны Московской, Голубая Бухта:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.
- Храм великомученика Вонифатия, ул. Курзальная:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.
В сельских округах литургии состоятся:
- Храм великомученика Пантелеимона Целителя, с. Кабардинка:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 17:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:30 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
- Храм Святой Равноапостальной княгини Ольги, с. Марьина Роща:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, с 9:30 до 11:00 - освящение воды в храме, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, с 9:30 до 14:00 – освящение воды на приходе.
- Храм преподобного Сергия Радонежского, с. Дивноморское:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 15:30 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
- Храм святителя Николая Чудотворца, с. Адербиевка:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды, 15:30 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.
- Храм во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи, с. Прасковеевка:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 15:30 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
- Приход храма Святого великомученика Дмитрия Солунского, с. Пшада:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
- Храм святителя Николая Чудотворца, с. Архипо-Осиповка:
- 18 января в 9:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды, 17:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды.
- Храм Архистратига Михаила, с. Михайловский перевал:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.
- Храм иконы Божией Матери «Смоленская», с. Возрождение:
- 18 января в 8:30 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды, 15:30 – вечернее богослужение, 19 января в 9:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.
- Храм прп. Серафима Саровского, х. Джанхот:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 15:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
- Храм Феодоровской иконы Божьей Матери, х. Бетта:
- 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, с 9:00 до 11:00 – освящение воды.