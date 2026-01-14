Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Расписание крещенских богослужений утвердили в Геленджике

19 января в храмах Геленджика пройдут богослужения в честь Крещения Господня. Расписание литургий опубликовала пресс-служба администрации курорта.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В городе крещенские богослужения пройдут в следующих храмах:

  • Кафедральный собор святого Андрея Первозванного, мкр. Северный:
  • 18 января в 6:30 и в 8:30 – Божественная литургия, после – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 8:30, 10:30 и 16:00 – освящение воды.
  • Свято-Вознесенский кафедральный собор, ул. Первомайская, 4:
  • 18 января в 6:40 и 8:40 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды, 17:00 – вечернее богослужение, 19 января в 6:40 и 8:40 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды.
  • Свято-Преображенский храм, ул. Горная, 17:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 2:00 и 10:00 – освящение воды.
  • Храм великомученика Георгия Победоносца, ул. Красногвардейская:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
  • Храм Матроны Московской, Голубая Бухта:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.
  • Храм великомученика Вонифатия, ул. Курзальная:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.

В сельских округах литургии состоятся:

  • Храм великомученика Пантелеимона Целителя, с. Кабардинка:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 17:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:30 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
  • Храм Святой Равноапостальной княгини Ольги, с. Марьина Роща:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, с 9:30 до 11:00 - освящение воды в храме, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, с 9:30 до 14:00 – освящение воды на приходе.
  • Храм преподобного Сергия Радонежского, с. Дивноморское:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 15:30 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
  • Храм святителя Николая Чудотворца, с. Адербиевка:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды, 15:30 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.
  • Храм во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи, с. Прасковеевка:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 15:30 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
  • Приход храма Святого великомученика Дмитрия Солунского, с. Пшада:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
  • Храм святителя Николая Чудотворца, с. Архипо-Осиповка:
  • 18 января в 9:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды, 17:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды.
  • Храм Архистратига Михаила, с. Михайловский перевал:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.
  • Храм иконы Божией Матери «Смоленская», с. Возрождение:
  • 18 января в 8:30 – Божественная литургия, 10:30 – освящение воды, 15:30 – вечернее богослужение, 19 января в 9:00 – Божественная литургия, 11:00 – освящение воды.
  • Храм прп. Серафима Саровского, х. Джанхот:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды, 15:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, 10:00 – освящение воды.
  • Храм Феодоровской иконы Божьей Матери, х. Бетта:
  • 18 января в 8:00 – Божественная литургия, 16:00 – вечернее богослужение, 19 января в 8:00 – Божественная литургия, с 9:00 до 11:00 – освящение воды.

София Моисеенко

