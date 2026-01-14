В Ставрополе началось строительство бассейна

На юго-западе Ставрополя приступили к строительству плавательного бассейна на территории около 10,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

«Здесь расположится современный модульный корпус, где смогут заниматься плаванием спортсмены и любители активного отдыха. Сейчас на месте работает техника, проводятся земляные работы, специалисты выполняют вертикальное планирование и готовят котлован»,— цитирует пресс-служба главу города Ивана Ульянченко.

Площадь самой спортивной конструкции составит 1,5 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено обустройство чаши бассейна, раздевалок, душевых кабин, туалетов и административных помещений, а также строительство пешеходных связей и озеленение территории. Полностью завершить проект при благоприятных погодных условиях планируется до конца этого года.

Наталья Белоштейн