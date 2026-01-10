Выступавший против сноса ВНИИБ активист Травкин получил восемь суток ареста

Выборгский районный суд отправил активиста Кирилла Травкина, выступавшего против сноса бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, под административный арест на восемь суток. Ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Активист Кирилл Травкин, получивший восемь суток административного ареста за мелкое хулиганство

Фото: Telegram-канал Архэ Траvкин

О случившемся господин Травкин сообщил в своем Telegram-канале. С учетом времени, проведенного в отделе полиции после задержания 8 января, активисту осталось отбыть шесть суток в спецприемнике. В материалах дела указано, что протестующие, считая снос здания незаконным, препятствовали работе спецтехники, повредили ограждение и бросали его фрагменты на проезжую часть.

Снос здания ВНИИБ начался утром 8 января, на его месте планируют возвести жилой дом. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга уже обратился в полицию и вынес предостережения в адрес собственника объекта и управляющей компании. Также демонтажом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин.

Подробнее о задержаниях читайте в материале «Ъ Северо-Запад» «Суд в Петербурге назначил аресты и штрафы защитникам здания бывшего ВНИИБ».

