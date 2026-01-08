В Петербурге сносят включенное в реестр объектов с признаками ОКН здание НИИ бумаги

В Санкт-Петербурге начали сносить здание бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, 49. Об этом сообщили в социальных сетях жители района, выступающие за сохранение здания

По словам очевидцев, утром 8 января на автобусах прибыла сотня мигрантов, которые огородили здание. После этого техника начала демотнаж. Группа людей, скрывающих лица, силой отгоняет от него местных жителей. При этом накануне в одном из чатов подработки появилось объявление о поиске «людей на оцепление» на 5-6 дней с оплатой 4 тыс. рублей за смену. «Работа спокойная: рядом будут полиция, МЧС и скорая — все официально»,— писали рекрутеры.

Градозащитники отмечают, что здание бывшего ВНИИБ включено в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия (ОКН), о чем свидетельствует соответсвующий реестр на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Представители инициативной группы петербуржцев, стремящихся отменить снос, обратились в электронную приемную СКР. В ведомстве заявили, что считают решение законным, поскольку суд не признал здание объектом культурного наследия, а требования об отмене разрешения на строительство были отклонены.

Объект принадлежит ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»), которое еще в 2019 году получило разрешение на возведение на этом месте 13-этажного жилого дома. Тогда же защитники здания начали борьбу за его сохранение.

Подробнее об истории противостояния вокруг здания бывшего ВНИИБ — в материале «Ъ Северо-Запад» «Неценная бумага».

Артемий Чулков