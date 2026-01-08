Полиция задерживает активистов, выступающих против сноса здания бывшего НИИ бумаги

В Санкт-Петербурге полиция начала задержания градозащитников, которые выступили сноса здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок Фото: Коммерсантъ / Андрей Бок

На место приехал ОМОН. На данный момент известно о пяти задержанных, среди них — активисты незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Кирилл Травкин, Иван Губин, Андрей Милюк и Артем Сенаторов, которые, как сообщили «Ъ Северо-Запад» их однопартийцы, были доставлены в 36-й отдел полиции по Выборгскому району города.

Как писал «Ъ Северо-Запад», днем протестующие сломали забор и прорвали оцепление у здания ВНИИБ, демонтаж которого начался утром 8 января. При этом накануне в одном из чатов подработки появилось объявление о поиске «людей на оцепление» на 5-6 дней с оплатой 4 тыс. руб. за смену. «Сносят здание — надо будет стоять по периметру, чтобы местные жители не лезли на территорию (они против стройки рядом с домами)», — сказано в сообщении.

Добавим, что подобное объявление в сети появилась также по поводу уже частично снесенного здания научно-исследовательского центра ракетных войск и артиллерии ВС РФ (НИЦ РВиА) на Хрустальной улице, 1.

Депутат Госдумы РФ от Петербурга Евгений Марченко призвал в своем Telegram-канале журналистов обратить внимание на происходящее, а также попросил правоохранительные органы и администрацию города немедленно прекратить снос здания. Он также отметил, что, со слов активистов, застройщик якобы нанял мигрантов для охраны объекта от недовольных горожан.

«По моему мнению, дата начала работ была выбрана неслучайно — в период новогодних каникул, когда значительная часть жителей Выборгского района находится с семьями и объективно лишена возможности оперативно реагировать. Эти обстоятельства, по моему мнению, требуют дополнительной правовой и общественной проверки», — подчеркнул парламентарий.

Представители инициативной группы, стремящейся предотвратить демонтаж, отмечают, что здание бывшего ВНИИБ включено в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия (ОКН), о чем свидетельствует соответствующий реестр на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Застройщик — ГК «ФСК» — заявляет, что демонтаж ведется в соответствии с законом и при наличии необходимых документов, в том числе проектной документации с разделом «ПОД» (проект организации демонтажа). Кроме того, у девелопера есть положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство и ордер Государственной административно-техническое инспекции на организацию ограждений. В компании отметичают, что, по данным КГИОП, здание не является ОКН и расположено вне границ зон охраны.

Андрей Кучеров