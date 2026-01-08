Градозащитники прорвали оцепление здания НИИ Бумаги и блокируют работу техники

Протестующие сломали забор и прорвали оцепление у здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, 49, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Демонстранты блокируют работу техники. По данным Telegram-канала «Градозащитный пресс-центр», полиция проводит выборочные задержания.

Демонтаж здания начался утром 8 января. Группа людей, скрывающих лица, силой отгоняет от него местных жителей. При этом накануне в одном из чатов подработки появилось объявление о поиске «людей на оцепление» на 5-6 дней с оплатой 4 тыс. рублей за смену.

Представители инициативной группы, стремящейся предотвратить демонтаж, отмечают, что здание бывшего ВНИИБ включено в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия (ОКН), о чем свидетельствует соответствующий реестр на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Градозащитники ссылаются на п. 10 ст. 161.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

«Снос выявленного объекта культурного наследия, а также объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, запрещен»,— говорится в тексте закона.

Артемий Чулков