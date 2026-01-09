Бастрыкин заинтересовался сносом здания бывшего НИИ бумаги в Петербурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о сносе здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, 49. Об этом сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ Фото: Максим Оберег / Коммерсантъ

В сообщении говорится, что граждане активно оставляют комментарии по теме демонтажа корпуса ВНИИБ и просят главу СКР вмешаться в ситуацию и напоминают, в конце 2025 года поступило заявление о признании здания объектом культурного наследия (ОКН). Также в ведомстве заявили, что ранее провели проверку по признакам фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 1 ст. 303 УК РФ), заведомо ложных показаний, заключения эксперта или специалиста (ч. 1 ст. 307 УК РФ), неисполения судебного акта (ч. 1 ст. 315 УК РФ) и превышения полномочий (1 ст. 286 УК РФ).

Утром 8 января, когда начался снос здания, представители инициативной группы петербуржцев, стремящихся его предотвратить, писали комментарии на официальной странице СКР в соцсети «Вконтакте». Тогда в ведомстве заявили, что считают демонтаж законным, поскольку суд не признал здание ОКН.

Накануне днем протестующие прорвали оцепление вокруг здания, блокируя работу техники. Через некоторое время полиция начала задерживать активистов, а демонтаж корпуса продолжился. Позже стало известно, что одному из задержанных инкриминируют хулиганство (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Кроме того, 8 января комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга обратился в полицию и вынес предостережения в адрес собственника объекта и управляющей компании, отметив, что пока на рассмотрении находится очередное заявление о признании здания ОКН, его снос запрещен.

Корпус ВНИИБ, построенный 1955-1957-х годах по проекту архитекторов Б. Н. Журавлева и В. А Филипповой, принадлежит ООО «Специализированный застройщик "2-й Муринский"» (входит в ГК «ФСК»), которое еще в 2019 году получило разрешение на возведение на этом месте 13-этажного жилого дома. Застройщик заявляет, что демонтаж ведется в соответствии с законом и при наличии необходимых документов.

Артемий Чулков