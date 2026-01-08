КГИОП обратился в полицию в связи со сносом НИИ Бумаги

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратился в полицию в связи с началом демонтажа здания бывшего Всесоюзного научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, 49. В адрес собственника здания и управляющей компании направлены предостережения, заявили в структуре Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Градозащитники у здания бывшего ВНИИБ

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Градозащитники у здания бывшего ВНИИБ

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

В комитете отметили, что в 2021 году после проведения экспертизы было издано распоряжение об отказе во включении здания в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). В 2024 году суд оставил решение в силе, однако в конце декабря 2025 года поступило еще одно заявление о включении объекта в реестр.

В документе отсутствуют новые документально подтвержденные сведения, но на период его рассмотрения здание продолжает считаться объектом, обладающим признаками ОКН, о чем уведомили собственника. Согласно ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», его снос запрещен.

Демонтаж корпуса ВНИИБ начался утром 8 января. Группа людей, скрывающих лица, силой отгоняет от него местных жителей. При этом накануне в одном из чатов подработки появилось объявление о поиске «людей на оцепление» на 5-6 дней с оплатой 4 тыс. рублей за смену. Позднее градозащитники прорвали оцепление здания и начали блокировать работу техники.

Представители застройщика — ГК «ФСК» — заявили, что демонтаж ведется в соответствии с законом и при наличии необходимых документов, в том числе проектной документации с разделом «ПОД» (проект организации демонтажа). Кроме того, у девелопера есть положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство и ордер Государственной административно-техническое инспекции на организацию ограждений. В компании отметили, что, по данным КГИОП, здание не является ОКН и расположено вне границ зон охраны.

Артемий Чулков