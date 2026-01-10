В суд за активами

В Саратовской области активно идет процесс деприватизации имущества. Рабочая группа под руководством губернатора Романа Бусаргина изучает, как те или иные объекты попали в частные руки, и какие их них следует вернуть государству. Уже изъяты бывший авиазавод, корпуса кардиодиспансера, кинотеатры «Победа» и «Родина». Государству перешли «Дом художника» на Московской, 125 и «Дом Курихина» на Октябрьской, 7. Продолжаются споры о кинотеатре «Саратов» и галерее «Каштан». Прокуратура инициировала изъятие участка завода «Карат-Плюс». Самые громкие имущественные споры региона последних лет — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спор о принадлежность здания галереи «Каштан» в Саратове решит ВС РФ

Фото: Никита Маркелов, Коммерсантъ Спор о принадлежность здания галереи «Каштан» в Саратове решит ВС РФ

Фото: Никита Маркелов, Коммерсантъ

В Саратовской области в прошлом году создана рабочая группа под председательством губернатора Романа Бусаргина, которая изучает историю перехода местных активов в частые руки, а также выясняет, насколько эффективного используется соответствующее имущество. Орган выясняет, какие объекты и на каких основаниях следует изъять из частных рук в госсобственность. При этом, деприватизация в Саратовской области началась задолго до 2025 года, а некоторые споры тянутся до сих пор.

Территория бывшего Саратовского авиазавода

Историю территории Саратовского авиационного завода (САЗ) можно назвать первым значимым примером деприватизации в регионе. Производившее знаменитые самолеты Як предприятие пережило 90-е, однако прекратило свое существование к 2012 году. Огромная территория, которую оно занимало, частично была отдана под застройку. На месте заводских цехов появились, в частности, ТЦ «Оранжевый» и жилые многоэтажки.

Впервые разговоры о возврате территории обанкроченного предприятия в госсобственность пошли в 2018 году, когда Евгений Примаков, бывший тогда депутатом Госдумы РФ от Саратовской области, направил официальный запрос по поводу активов Саратовского авиационного завода в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Речь шла о более чем 260 корпусах и производственных помещениях, а также нескольких крупных земельных участках.

Росимущество совместно с прокуратурой начало активно инициировать изъятие недвижимости. У ООО «ПирроГрупп» отсудили два принадлежавших заводу убежища, а еще одно — у «ТВ Река», у самарской компании ООО «Геострой-Инвест» шесть участков общей площадью 29,5 тыс. квадратных метров — и это лишь некоторые из примеров.

В августе 2023 года руководитель ТУ Росимущества по Саратовской области Екатерина Мережникова объявила, что процесс возвращения бывших земель САЗ завершен. Всего Росимуществу удалось отсудить 132 земельных участка бывшего авиазавода площадью 290 га из 342. На оставшейся части к тому времени построили жилые дома, социальные объекты и храм.

Комплекс зданий ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер»

Речь идет о комплексе зданий областного кардиологического диспансера на улице Крымской. Его общая площадь составляет более 18 тыс. кв. м. Еще в нулевые ТУ Росимущества в Саратовской области попыталось отсудить их у владевшего тогда активом ООО «Парацельс», аффилированного с экс-мэром Саратова Олегом Грищенко. В итоге чиновники проиграли суды в трех инстанциях. Точка в деле была поставлена в ноябре 2011 года.

ООО «Парацельс» в 2013 году было реорганизовано, в результате чего образовались четыре фирмы-«наследницы»: ООО «Крокус», учредителем которого являлась вдова экс-мэра Саратова Елена Грищенко; ООО «Геатон», единоличным владельцем которого был Дмитрий Олегович Грищенко; ООО «Деметра», бенефициаром которого являлась Жанна Татьянина; и ООО «Мираж», которым владел Владислав Малышев. ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 12» и ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» стали «партнерами» всех этих фирм и ежегодно платили им многомиллионные суммы за аренду зданий на Крымской. Деньги на это выделялись из бюджета.

В марте 2022 года в Саратове начался новый виток деприватизации. Первый заместитель прокурора области Иосиф Минеев подал иск в Арбитражный суд Саратовской области в интересах РФ в лице территориального управления Росимущества и в интересах правительства Саратовской области к четырем компаниям, связанным с семьей Грищенко, а также к мэрии Саратова и МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация». Речь шла об изъятии шести нежилых зданий и трех земельных участков. В марте 2023 года в Арбитражном суде Саратовской области завершился судебный процесс о деприватизации комплекса зданий. Росимуществу и правительству Саратовской области потребовался ровно год, чтобы изъять объект из частной собственности.

Здание на Московской, 55 (Первый кассационный суд общей юрисдикции)

С 1968 года по адресу Московская, 55 располагалось девятиэтажное здание главного управления мелиорации. В 90-е годы строение было приватизировано и в результате ряда сделок попало в собственность структур семьи бывшего главы Саратова Олега Грищенко. В 2017 году ООО «Эталон», владельцем которого является дочь покойного градоначальника Анастасия Милютина, начало возведение 14-этажной пристройки, которую с 1 ноября 2019 года арендовал ПКСОЮ. Общая площадь помещений, которые целиком занимает суд, превышает 11 тыс. кв. м.

Осенью 2023 года Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил требования прокуратуры об изъятии в государственную собственность 14-этажного здания. Решение устояло в Верховном суде.

Другим направлением, интересующим чиновников, стали объекты культурного досуга.

Кинотеатр «Победа»

Первым в списке на деприватизацию оказался кинотеатр «Победа», который является объектом культурного наследия регионального значения. Кинотеатр был закрыт в 2020 году, и уже на тот момент здание нуждалось в серьезном ремонте. В апреле 2021 года спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о необходимости возвращения здания кинотеатра в муниципальную собственность.

В 2021 году объект культурного наследия деприватизировали через арбитражный суд по иску ТУ Росимущества. Ответчиками выступили шесть индивидуальных предпринимателей: Михаил Макеенко, Валентина Аксененко, Татьяна Жидкова, Ашот Бичахчян, Владимир Фадеев и Симон Кагиян.

В марте 2022 года экс-владельцев кинотеатра «Победа» оштрафовали за плохое содержание здания. Но и чиновники, вернувшие объект в госсобственность, длительное время не приступали к ремонтным работам. В апреле 2025 года на коммерческих электронных площадках появились объявления о возможности арендовать помещения в «Победе».

После передачи «Победы» в госсобственность депутаты саратовской облдумы заявили о создании реестра культурно-досуговых объектов региона, которые не используются по своему назначению или перепрофилированы. В него вошли 47 объектов, в том числе бывший ДК «Рубин», кинотеатры «Родина», «Маяк», «Комсомолец», «Спутник», где сейчас находятся магазины или торговые центры. Борьба за некоторые активы продолжается до сих пор.

Кинотеатр «Саратов»

Кинопоказы в «Саратове» (проспект Строителей, 32) не проводили с 2018 года. В июне 2023 года региональное подразделение Росимущества подало в Арбитражный суд иск, чтобы «истребовать из чужого незаконного владения» здание. Ответчиками выступили администрация Саратова и несколько индивидуальных предпринимателей. В марте 2025 года Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск Росимущества, но Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение. Спор продолжается до сих пор.

Кинотеатр «Родина»

Кинотеатр «Родина» в Энгельсе открылся в 1938 году и прекратил работу в 2019 году. Предположительно, он закрылся, не выдержав конкуренции с многозальным кинотеатром сети «Синема 5», открывшимся в городе незадолго до этого.

В 2024 году в Арбитражный суд Саратовской области поступил иск от заместителя прокурора области в интересах Российской Федерации в лице территориального управления Росимущества в Саратовской области. Ответчиком выступила индивидуальный предприниматель Ирина Умарова, владеющая «Родиной».

В марте 2025 года здание кинотеатра было решено вернуть в госсобственность, а ИП Ирине Умаровой отказали в праве считаться добросовестным приобретателем.

Кинотеатр «Экран»

Летом 2024 года территориальное управление Росимущества подало иск об истребовании из частной собственности здания бывшего кинотеатра «Экран» на Набережной Космонавтов, 5А в Саратове. Ответчиками выступали ООО «Инвестойл», ЗАО «Экран-Центр», ООО «Быки» и комитет по управлению имуществом Саратова.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Саратовской области оставил иск без удовлетворения из-за истечения срока исковой давности. Это решение поддержал Двенадцатый апелляционный арбитражный суд.

В ноябре 2025 года жалоба Росимущества рассматривалась в Арбитражном суде Поволжского округа в Казани, который постановил «отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции полностью и передать дело на новое рассмотрение».

Отдельной темой является борьба чиновников с саратовским предпринимателем и экс-депутатом саратовской думы Сергеем Курихиным.

Дом художников

Речь идет о доме-памятнике в центре Саратова. В 2021 году было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) по факту незаконного отчуждения здания «Дома художника» и земельного участка под ним.

По версии следствия, строительная компания ЗАО «Сарград» депутата Саратовской областной думы Сергея Курихина при содействии чиновников мэрии незаконно получила объект культурного наследия и перепродала его третьим лицам. По оценке следствия, бюджету Саратова был нанесен ущерб более 13 млн руб.

В марте 2022 года Кировский районный суд Саратова по иску территориального управления Росимущества передал здание в собственность РФ. В 2024 году Росимущество решило законсервировать объект.

Дом Курихина (Октябрьская, 7)

Так называемый «Дом Курихина» был построен его фирмой «Сарград» в 2015 году по адресу Октябрьская, 7 в Саратове. Трехэтажное здание в стиле «неоклассицизм» возводилось как частная картинная галерея, однако с 2017 года сдавалось в аренду заведениям общепита.

Участок, на котором построено здание, изначально относился к территории музея Константина Федина и принадлежал областному комитету по управлению имуществом (КУИ), однако в марте 2013 года перешел в пользование Надежды Шиловской (матери Сергея Курихина).

В марте 2019 года в связи с передачей участка в частные руки было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В 2021 году музей подал иск в Арбитражный суд Саратовской области на КУИ региона и Надежду Шиловскую с требованием признать отчуждение земли незаконным, а здание с рестораном — самовольной постройкой, подлежащей сносу.

В феврале 2022 года судья встал на сторону госучреждения, обязав снести здание. В попытке обжаловать решение владельцы дошли до Верховного суда, который отказался рассматривать жалобу. Год спустя правительство Саратовской области обратилось в суд с требованием национализировать постройку, а не сносить. Иск был удовлетворен.

Галерея «Каштан» (Вавилова, 6)

«Усадьбу Виноградова» на Вавилова, 6 построили в конце XIX века, а в 1991 году признали памятником архитектуры. В 1999 году объект передали ООО «Сарград» для реконструкции. Но в 2001 году застройщик снес историческое здание. К 2003 году на его месте появилось новое строение. Оно было близко по облику к старому. Представитель Шиловской в суде заявил, что демонтаж был частью работ по восстановлению.

Объект не регистрировали десять лет, но его площади сдавали в аренду. Позже на соседнем участке появилась пристройка. Ее оформляли как объект незавершенного строительства до 2016 года. С 2010 года зданием владел сам Сергей Курихин, а в 2016 году собственником стала Надежда Шиловская. Однако здание зарегистрировали только на одном земельном участке. Второй участок формально остается свободным. Экспертиза оценила актив в 2 млрд руб. При этом границы объекта культурного наследия утвердили уже после того, как на месте оригинального памятника появился новодел. При этом новое здание до сих пор числится в реестре памятников как «Усадьба Виноградова», хотя в городе оно известно под названием галерея «Каштан».

В августе 2024 года Арбитражный суд Саратовской области по иску Росимущества изъял «Каштан» и землю под ним в государственную собственность, решение устояло в апелляции. Однако летом 2025 года окружной суд отменил акты нижестоящих инстанций и оставил галерею у Надежды Шиловской. Росимущество подало жалобу в Верховный суд, и минувшей осенью ВС истребовал материалы дела для ознакомления, однако на рассмотрение коллегии спор пока не вынес.

Привокзальный рынок

Предметом спора стал участок площадью более 2,7 тыс. кв. м возле железнодорожного вокзала Саратова, где в течение многих лет находится рынок. Чиновники хотели ликвидировать торговлю ради реконструкции Привокзальной площади. В сентябре 2024 года мэрия обратилась в Арбитражный суд региона, чтобы признать недействительным договор аренды, действовавший с 1999 года. Ответчиком выступала индивидуальный предприниматель Наталья Трифонова.

В мае 2025 года в иске администрации было отказано. Апелляционная инстанция отклонила жалобу чиновников. Арбитражный суд Поволжского округа оставил кассационную жалобу мэрии без удовлетворения.

Однако в декабре 2025 года глава Саратова Михаил Исаев изменил постановление «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных нужд», подписанное в 2023 году, чтобы полностью изъять участок, на котором находится Привокзальный рынок. Его дальнейшая судьба на данный момент неизвестна.

Горпарк

С 2005 года обслуживанием, содержанием и развитием Горпарка в Саратове занимались представители ООО «Квартал» из группы компаний «Рим». До того — с 2002 года — предприниматели отвечали здесь только за аттракционную площадку, но спустя три года, по инициативе чиновников, взяли на себя обслуживание всего парка. В 2025 году срок аренды Городского парка истек и администрация отказалась его продлевать.

Управление парком передали МБУ «Садово-парковое» (директор — Евгений Савкин), учрежденному незадолго до этого. Представители арендатора не смогли обжаловать отказ в аренде через суд.

Помимо активов, уже изъятых у собственников, остаются и те, борьба за которые еще не окончена или только началась.

Крытый рынок

Здание Крытого рынка в Саратове является объектом культурного наследия федерального значения. Первые попытки отсудить постройку в историческом центре города ТУ Росимущества в регионе предприняло еще в 2010 году. Судебный процесс затянулся на несколько лет, в итоге чиновники проиграли процесс.

В ноябре 2020 года в Арбитражный суд Саратовской области было вновь подано заявление Росимущества о возврате территории Крытого рынка государству.

Участок площадью более 10 га вместе со зданием с 90-х принадлежал двум организациям — ЗАО «Крытый рынок» (421/1000 доли) и ОАО «Торговый дом «Центральный» (579/1000 доли). В августе 2020 года, незадолго до подачи иска чиновников, ОАО «Торговый дом «Центральный» продало часть помещений и большую часть земли под зданием, чтобы расплатиться с долгами перед банками. Активы выкупило ООО «Илга», совладельцев «Рима» Сергея Рябченко и Дмитрий Гусева.

В июле 2021 года Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск чиновников, и земельный участок под Крытым рынком передали в госсобственность, но в октябре того же года апелляционная инстанция отменила национализацию по жалобе ООО «Илга», ЗАО «Крытый рынок» и ОАО «Торговый дом «Центральный». Кассационный суд оставил землю под Крытым рынком в частной собственности, а Верховный суд России отказался рассматривать жалобу Росимущества.

Участок рядом с речным вокзалом и само его здание

Разговоры об изъятии участка рядом с Музейной площадью и речным вокзалом Саратова начались еще в 2019 году. Владелец земли (ООО «ЮК «Фемида-Саратов») летом 2020 года обратился в суд с несколькими исками к чиновникам. За интересующую власти землю фирма потребовала 180 млн руб., но в итоге их не получила.

В октябре 2020 года ТУ Росимущества обратилось в суд с целью изъять участок. И уже в марте 2021 года Арбитражный суд Саратовской области полностью удовлетворил иск о передаче земли в федеральную собственность. ООО «ЮК Фемида-Саратов» не смогло оспорить решение суда.

В 2022 году вся Россия праздновала 350-летие со дня рождения Петра Первого, а Саратов еще и 300-летие с момента посещения города императором. К этому моменту изъятый участок благоустроили и поставили там памятник императору.

Иная ситуация сложилась с самим зданием речного вокзала в Саратове. В апреле 2022 года ТУ Росимущества по Саратовской области решило вернуть его и участок под ним в госсобственность. Ответчиками выступили АО «Инвестиционно-финансовый холдинг „Город“», индивидуальные предприниматели Ольга Максимова и Наталья Симаченко, а также бизнесмен Роман Трифонов как физическое лицо. Иск был подан в суд общей юрисдикции, но позже разбирательство переместилось в Арбитражный суд Саратовской области. В июне 2024 года Росимуществу было полностью отказано в иске. Здание речвокзала осталось в частной собственности.

Особняк Глозмана (Рабочая, 22)

В октябре 2025 года список деприватизированных объектов в Саратове пополнился историческим особняком на улице Рабочая, 22. Арбитражный суд Саратовской области по иску региональной прокуратуры постановил изъять здание у бывшего депутата областной думы Семена Глозмана. Иск был подан в октябре 2024 года после того, как прокуратура усомнилась в законности приобретения объекта, который сейчас используется коммерческими организациями, включая «Лукойл-Югнефтепродукт».

Особняк является объектом культурного наследия. В начале XX века он служил консульством Германии, а в советское время стал аэроклубом, где учился первый космонавт Юрий Гагарин. Семен Глозман, долгое время бывший одним из самых богатых депутатов Саратовской областной думы (его доход в 2016 году превысил 63 млн рублей), приобрел здание и использовал его для коммерческой деятельности.

Завод «Карат-Плюс»

Совсем недавно, в декабре 2025 года, Генеральная прокуратура РФ инициировала процесс изъятия из частной собственности участка площадью 2,8 га на территории бывшего завода «Карат Плюс» в Саратове. Гражданский иск был подан в Советский районный суд Самары, так как собственником участка является компания ООО «Омега», принадлежащая бизнесмену из Самары Алексею Шаповалову. Ответчиком также выступает бывший глава администрации Саратова Юрий Аксененко. Стоимость участка оценивается в 450 млн руб.

По версии следствия, в 2001 году землю незаконно передали группе компаний «Карат», конечным бенефициаром которой являлся бывший министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский (умер в 2022 году). Оформить сделку помог тогдашний мэр Юрий Аксененко. Впоследствии, в 2006 году, участок передали структурам Алексея Шаповалова, который разделил его для коммерческой застройки.

Светлана Федорова