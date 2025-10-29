Прокуратура в суде изъяла у экс-депутата Глозмана особняк на Рабочей, 22

Арбитражный суд Саратовской области постановил изъять у бывшего депутата Семена Глозмана исторический особняк в центре Саратова. Решение принято 28 октября по иску региональной прокуратуры. Речь идет о доме № 22 на улице Рабочая, объекте культурного наследия, который в начале XX века служил консульством Германии, а в советское время стал аэроклубом, где учился Юрий Гагарин.

Иск был подан в октябре 2024 года. Прокуратура усомнилась в законности приобретения здания, так как сейчас там размещены коммерческие организации, включая «Лукойл-Югнефтепродукт». Семен Глозман, бывший депутат и менеджер «Лукойла», стал ответчиком по делу.

Господин Глозман долгое время был одним из самых богатых депутатов Саратовской областной думы. В 2016 году его доход составил более 63 млн руб.

Никита Маркелов