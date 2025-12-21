Прокуроры берут землеотвод

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в пользу государства земельного участка в историческом центре Саратова стоимостью 450 млн руб. Надзорное ведомство пришло к выводу, что в начале 2000-х годов местные чиновники передали землю из федерального фонда коммерческой структуре с нарушениями антикоррупционного законодательства.

Генпрокуратура подала в Советский райсуд Самары гражданский иск к ООО «Омега», владельцу компании Алексею Шаповалову и Юрию Аксененко, в прошлом занимавшему должность главы администрации Саратова. Территориальная подсудность была определена тем обстоятельством, что ООО «Омега» зарегистрировано в Самаре. Предварительное заседание назначено на 30 декабря.

Надзорное ведомство отмечает в иске, что в ходе проверки им были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства в действиях Сергея Лисовского (умер в 2022 году), занимавшего в 2000–2006 годах пост министра промышленности Саратовской области, а также Юрия Аксененко, возглавлявшего администрацию Саратова в 1996–2005 годах, при распоряжении чиновниками федеральным земельным фондом.

Речь в иске идет о земельном участке в Саратове площадью 2,8 га и стоимостью 450 млн руб. Прокуратура отмечает, что участок находится в историческом центре Саратова, вблизи городского сквера «Территория детства».

Он обладает выгодными конкурентными преимуществами в виде исключительного географического положения и наличия доступа к социальной инфраструктуре.

«В силу прямого указания закона надел принадлежит государству»,— сказано в исковом заявлении. Между тем в 2001 году, указывает надзорное ведомство, «землеотвод захватила» группа компаний «Карат», в которую входили ЗАО «Карат Плюс», ООО «Карат и компания» и ООО «Мега Тех Компани», специализирующаяся на деревообработке и производстве паркетных изделий. Конечным бенефициаром этих бизнес-структур, по данным прокуратуры, являлся Сергей Лисовский, который скрытно владел ими через доверенное лицо. Для реализации плана по «захвату федерального земельного фонда» господин Лисовский, отмечается в иске, привлек тогдашнего саратовского градоначальника Юрия Аксененко, и тот согласился.

В июне 2001 года Сергей Лисовский, установила прокуратура, инициировал направление заявления от имени холдинга «Карат» в администрацию Саратова о получении спорной земли под предлогом развития деревообрабатывающей отрасли. В свою очередь, Юрий Аксененко, говорится в иске, «при отсутствии у него полномочий и минуя согласие» Минимущества России, обеспечил передачу государственной земли в бессрочное пользование группе компаний.

Впоследствии господин Лисовский, по данным надзора, денежные средства в модернизацию производственных мощностей своих бизнес-структур не вкладывал, не выполнил и социальных обязательств, взятых при получении участка, однако в декабре 2003 года при поддержке господина Аксененко приобрел участок и оформил его на холдинг «Карат».

«Аксененко под предлогом развития социально ориентированного бизнеса и создания дополнительных рабочих мест реализовал надел в пользу ООО “Мега Тех Компани” по цене 9,4 млн руб. при рыночной 450 млн руб.»,— отмечает надзор.

Позже «для легализации противоправно полученного имущества региональный чиновник в мае 2006 года путем череды сделок с аффилированными компаниями продал за 8,1 млн руб. актив ООО «Омега», сказано в иске. Компания входит в строительный холдинг «Самарский деловой мир», который специализируется на возведении элитной недвижимости в Приволжском и Центральном федеральных округах. Ее конечным бенефициаром, указывает надзор, является Алексей Шаповалов. Чтобы легализовать землю, по данным прокуратуры, предприниматель с 2017 по 2019 год раздробил участок на семь новых с целью их дальнейшей реализации под коммерческую застройку.

Генпрокуратура просит суд наложить арест на все недвижимое имущество и средства на банковских счетах, принадлежащие господам Аксененко и Шаповалову, их доли в коммерческих организациях, на все доли в уставном капитале ООО «Омега», недвижимость и средства компании. Кроме того, надзор просит суд запретить Юрию Аксененко и Алексею Шаповалову выезжать за границу.

Мария Локотецкая, Александр Александров