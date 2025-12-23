«Накопленный ранее потенциал помог краю сохранить устойчивое положение»

Экономика Краснодарского края, по оценкам региональных властей, показывает устойчивое развитие, а валовой региональный продукт (ВРП) оценивается с темпом 100% в номинальном выражении 5,8 млрд руб. Доходы бюджета этого года должны составить не менее 595 млрд руб., что на 5% больше, чем годом ранее. О том, с какими вызовами столкнулись краевые власти и бизнес в 2025 году, как в этих условиях удалось нарастить объем инвестиций и какие проекты окажут наибольшее влияние на экономическое развитие региона в ближайшие годы — «Review. Ъ-Кубань» рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

— Каким 2025 год стал для экономики Краснодарского края? Каковы ключевые показатели и за счет чего они достигнуты?

— Для Краснодарского края, как и для экономики всей страны, в 2025 году мы наблюдаем замедление роста ряда ключевых показателей. Этот период называют «охлаждением» после бурного восстановления в 2023-2024 годах. Тогда в крае отмечались рекордный прирост валового регионального продукта выше внутреннего валового, рекордные инвестиции, промышленный скачок и расцвет малого и среднего бизнеса. После такого рывка пошло более сдержанное развитие. Но и сейчас объемы производства наших товаров и услуг удается сохранить. Положительные темпы сохранили розничная торговля и общественное питание, промышленность. Сейчас экономика региона показывает устойчивость, а валовой региональный продукт оценивается с темпом 100% в номинальном выражении 5,8 млрд руб.

Доходы бюджета должны составить не менее 595 млрд руб. — это на 5% больше, чем в прошлом году. Как раз накопленный ранее потенциал помог в текущих реалиях сохранить Кубани устойчивое положение.

Сейчас нам важно сохранить баланс между внешними условиями и точечной поддержкой реального сектора. Главная задача — не допустить спада, сохранить индустриальный, агропромышленный, санаторно-курортный комплексы и малый бизнес. На этих предприятиях трудятся жители Кубани, и каждый должен чувствовать себя уверенно и стабильно, гарантированно получать зарплату. В 2025 году на реализацию Плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона выделили 3,7 млрд руб.

— Как на жизни региона сказалось открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике?

— Открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике, безусловно, стало важным и долгожданным событием для нашего региона и всей страны. Там работают сотни людей, для них вернуться к привычной деятельности, конечно же, огромное счастье. Здесь не могу не отметить поддержку государства, которое все время, пока были закрыты аэровокзалы, за счет выделения средств развивало здесь аэродромную инфраструктуру, сохраняло коллективы и оплату труда. И самое главное, возобновление работы аэропортов упростило логистику и повысило комфорт для наших жителей и отдыхающих, разгрузив автотрассы и железную дорогу. Для нашего курортного региона это имеет огромное значение.

Геленджик открыл небо спустя три года после приостановки рейсов, на тот момент в городе-курорте отдохнули 1,8 млн человек. Открытие воздушного сообщения помогло региону не допустить снижения турпотока по сравнению с прошлым годом, загрузка отелей осталась на том же уровне. Повысилась частота деловых поездок, увеличились инвестактивность и бизнес-контакты, в том числе международные. Теперь посещать крупные деловые мероприятия, конференции и конгрессы можно без ограничений и не тратя целый день на дорогу. В Краснодарском крае на сегодняшний день действуют три воздушные гавани — в Сочи, Краснодаре и Геленджике. Они приняли уже 12,5 млн человек.

— Какие отрасли являются драйверами развития экономики Кубани и с какими показателями они подходят к концу года?

— В начале разговора я сказал о точках роста региональной экономики. Сохранение ее баланса обеспечивают розничная торговля с ростом 102,7% и общественное питание с динамикой 101,6%. И промышленность уже вышла на положительную динамику в 100,1%, а к концу года ожидаемый рост составит 101%. Его обеспечивают нефтепереработка, производство лекарственных средств, машин и оборудования, электроэнергетика. Также есть рост в отраслях легкой промышленности.

Наш край остается одним из ведущих регионов в реализации продукции собственного производства и лидером Южного федерального округа в развитии промышленной инфраструктуры.

Начал отвечать на вопрос с «кузницы», продолжу «житницей»: Краснодарский край один из ключевых аграрных регионов страны. Несмотря на все сложности, наши аграрии собрали 11,2 млн тонн зерновых и зернобобовых. К весу кубанского «каравая» добавим 6,6 млн тонн сахарной свеклы, более 980 тыс. тонн масличных, свыше 830 тыс. тонн риса. Впервые в истории региона собрали 313 тыс. тонн винограда. К концу года сюда добавим порядка 510 тыс. тонн фруктов и около 750 тыс. тонн овощей. Агропромышленный комплекс не просто драйвер экономики, но и гарант продовольственной безопасности, ему особое внимание и системная поддержка — совокупный объем в этом году составил 15,8 млн руб.

— По каким показателям мы лидируем среди других субъектов России?

— Краснодарский край на протяжении нескольких лет в тройке крупнейших региональных экономик по накопленным темпам роста ВРП. Среди них мы лидеры по темпу роста розничных продаж, на пятом месте по оптовой торговле, на шестом — промышленного и сельхозпроизводства. По количеству предприятий малого и среднего бизнеса на протяжении многих лет держим четвертое место в России. Такие сильные позиции располагают не только к гордости за Кубань и ее развитие, но и обязывают набирать обороты, а где-то действовать на опережение. Для этого созданную в крае систему мер поддержки стратегически важных направлений ориентируем на потребности производителей. Координируем преференции в непосредственном контакте с ними, а не в кабинетах, поэтому они остаются действенными и позволяют проследить реальный экономический эффект.

Кстати, по мерам поддержки мы также безусловные лидеры в стране. У регионального Фонда развития промышленности самая большая индексация — 10 млн, кубанский Фонд микрофинансирования недавно признали лучшим в стране.

— Можно назвать много вызовов, с которыми столкнулись бизнес и власти Краснодарского края в 2025 году, включая пожары на заводах, перебои с мобильным интернетом, неблагоприятные погодные условия, которые отразились на агробизнесе. Что, на ваш взгляд, в уходящем году было самым сложным?

— Оглядываясь назад, понимаем, что действительно этот год был для нашего региона непростым. Мы продолжаем жить в условиях санкций, уделяем повышенное внимание вопросам безопасности. Кубань столкнулась с чрезвычайной ситуацией из-за крушения танкеров и разлива мазута в Черном море. Наши аграрии сеяли и собирали урожай в условиях засухи. В этом комплексе неблагоприятных и непредсказуемых факторов мы продемонстрировали способность эффективно стабилизировать экономику с помощью системы мер поддержки в ключе общей стратегии соцэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вениамин Кондратьев: "Непростой период для экономики пройдет, а мы, если сохраним все, что наработали"

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев: "Непростой период для экономики пройдет, а мы, если сохраним все, что наработали"

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Самое трудное было ни на йоту не упустить позиции по выполнению всех социальных обязательств перед жителями края. Для этого не сократили ни одной программы, сохранили все действующие меры соцподдержки, особое внимание уделив многодетным семьям и участникам СВО.

В 2025 году продолжили социальное строительство и ремонт жизненно важных объектов. Среди них порядка 120 учреждений здравоохранения, 75 образовательных и 65 культурных, 55 спортобъектов. Развиваем энергетическую, коммунальную инфраструктуру, проектируя и строя десятки объектов, прокладываем сотни километров сетей. Расширяем дорожное хозяйство, приведя в порядок 265 км региональных дорог. Непростой период для экономики пройдет, а мы, если сохраним все, что наработали, поможем выстоять бизнесу, семьям, — то сможем снова говорить о рекордах и победах в разных отраслях.

— Какой ущерб экономике Краснодарского края ЧС, связанная с разливом мазута в Черном море, и как вы оцениваете текущую ситуацию? Какие задачи в этом отношении являются первоочередными?

— Одним из последствий разлива нефтепродуктов из потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе стало закрытие 150 пляжей Анапы. На этих территориях продолжают работать специалисты, контролируя состояние специального вала. В последнее время новых выбросов, к счастью, не зафиксировано. С начала работ по ликвидации ЧС собрано более 183 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Понятно, что в таких условиях курортный сезон для Кубани был объективно нелегким.

Как я уже сказал, с начала года регион принял более 17 млн туристов. По итогам года мы еще рассчитываем выйти на показатель 17,5 млн отдыхающих — это уровень 2022 года. Само собой, налоговые поступления от организаций санаторно-курортного и туристского комплекса снизились.

Чтобы сохранить предприятия курортной отрасли в пострадавших от чрезвычайной ситуации территориях, мы предусмотрели 50 млн руб. на компенсацию расходов в связи с отменами бронирований. Реализовали целый ряд федеральных, краевых и муниципальных мер поддержки на общую сумму более 2 млрд руб. В следующем году продолжим их в виде налоговых и страховых отсрочек, преференций наших институтов поддержки, отмены курортного налога. Рассчитываю, что курортный сезон 2026 года на пострадавших территориях состоится.

— Как вы оцениваете бизнес-атмосферу в 2025 году и что делается для поддержания деловой активности в регионе?

— Краснодарский край традиционно является одним из наиболее привлекательных и комфортных для бизнеса субъектов России. Для сохранения этого статуса внедрили региональный и муниципальный инвестиционный стандарт, работаем над цифровизацией процесса сопровождения и привлечения инвесторов, все предложения размещаем в открытом доступе на краевом инвестпортале.

Бизнес-климат в регионе благоприятный, помимо крупных предприятий в нем хорошо себя чувствуют малое и среднее предпринимательство. Сегодня они формируют около 86% экономики края и создают более четверти всего ВРП. За пять лет количество субъектов увеличилось почти на 20% — сейчас у нас уже 320 тыс. малых и средних предприятий. Для каждого второго занятого в экономике жителя Кубани это рабочие места и стабильная зарплата. Выручка МСП по итогам прошлого года составила почти 5 трлн руб. Подчеркну, что свой региональный тренд в работе с бизнесом мы формируем на основе дальнейшего масштабирования бизнеса из мелких в более крупные категории, и мы уже почти в три раза перевыполнили установленный целевой показатель.

Катализатором внушительного роста стала, опять же, выстроенная в регионе мощная система господдержки. Ее общий объем оценивается в 51,1 млрд рублей — это исторический рекорд для края.

Эти средства мы расцениваем не как затраты бюджета, а как инвестиции в развитие экономики. Каждый год поддержку получают десятки тысяч предпринимателей, и это показывает высокую эффективность — на 1 рубль господдержки приходится более 6 рублей налогов в бюджет. Есть и нефинансовые, но не менее важные преференции — в виде бесплатного для бизнеса участия в выставках, обучения и консультаций для предпринимателей, вывода на экспортный уровень. Все это у нас в крае работает, бизнес стал привлекательнее для перспективной молодежи, которой мы также оказываем поддержку. Уже пять лет эффективно работает Школа молодого предпринимателя, ее прошли почти 12,5 тыс. человек, почти половина из которых открыли и развивают свое дело.

— Какие в этом году были заключены важные для Краснодарского края инвестиционные соглашения?

— По итогам 2025 года мы должны привлечь около 1,2 трлн руб. инвестиций, побив свой прошлогодний рекорд в 1,1 трлн руб. Двигаемся здесь опережающими темпами, заключив целый ряд мега-проектов с внушительным объемом финансирования. Один из таких — строительство новых парогазовых энергоблоков на ТЭС «Ударная» в Крымском районе. Нам это позволит наращивать потенциал реального сектора экономики — запускать новые промышленные производства, развивать индустриальные парки и привлекать инвестиции в аграрный сектор.

В промышленности сейчас одно из важнейших направлений — высокотехнологичное и импортозамещающее. С краевой господдержкой сегодня реализуют 20 таких проектов, по еще семи — подписали соглашения. Это, в том числе, расширение производства медицинских изделий в Северском районе компанией «Апрель». С заводом «Сатурн» в Краснодаре договорились о запуске дополнительной линии производства фотоэлектрических преобразователей космического назначения. Еще один интересный инвестпроект уже реализован в Армавире — предприятие «Горница» запустило первую очередь завода по единственному в стране производству продукции из жаропрочного стекла.

В санаторно-курортной сфере в этом году подписали соглашения о строительстве гостиничного комплекса и санатория в Сочи, туркластера в Геленджике, трех премиальных объектов для отдыха и оздоровления в Горячем Ключе, Мостовском районе и геленджикском селе Кабардинка. В Анапе инвесторы возведут оздоровительный центр для семейного отдыха, три пятизвездочных отеля и детский лагерь.

— Какие еще крупные инвестпроекты реализуют в Краснодарском крае? Какое влияние они окажут на экономику, деловую среду и жизнь кубанцев?

— Сейчас одновременно на разной стадии более 580 инвестпроектов на 4,4 трлн руб. В перспективе они дадут 118 тыс. рабочих мест. Для примера остановлюсь на привлекательной для инвесторов санаторно-курортной сфере. Реализация проектов здесь позволит в течение 10 лет создать в регионе порядка 31 тыс. новых рабочих мест и более 57 тыс. номеров. С начала этого года мы запустили уже 38 новых объектов общей емкостью почти 2 тыс. номеров.

Один из самых ярких объектов — открытый месяц назад в Сочи санаторий «Кристалл», первый построенный с нуля за 25 лет. Этот же инвестор обновляет в городе-курорте объект культурного наследия регионального значения — дворцово-парковый ансамбль санатория «Волна» и строит его новый корпус.

Также в этом году первых туристов приняли новый корпус «Альфа» отеля FioLeto Всесезонного спа-курорта Miracleon в Анапе, гостиничный комплекс категории «пять звезд» в Анапе, пятизвездочный отель в Архипо-Осиповке, а также комплекс отелей категории «пять звезд» в Темрюкском районе, в селе Дивноморском открыт четырехзвездочный отель «Дивотель». С конца декабря заработает новый спа-корпус отеля «Гранд Карат» в Сочи.

— Какие главные задачи вы ставите перед собой и своей командой на 2026 год?

— Вместе со всей страной Краснодарский край включился в выполнение системных задач на 2026 год, поставленных нашим президентом. Они касаются дeмографии, развития АПК и промышленности, внедрения инноваций. При этом регион должен сохранить стратегию экономической стабильности, и самое главное — продолжать выполнять в полном объеме все социальные обязательства перед жителями. Для этого важно максимально эффективно распоряжаться средствами, очень аккуратно и взвешенно подходить к распределению бюджета. Не снижать темпа развития промышленных производств, повышать уровень автоматизации и роботизации предприятий, запускать высокотехнологичные направления, внедрять инновации и находить пути устойчивого роста.

Беседовала Маргарита Синкевич