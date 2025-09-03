Год простоять, да два продержаться

В Анапе в 2025 году туристов принимают в два раза меньше средств размещения, чем в 2024 году. Владельцы небольших гостиниц, ориентированных на ценителей пляжного отдыха, приняли решение в этом году не открываться. Отели премиального уровня, работающие по системе «все включено», предоставляли серьезные скидки, обеспечив тем самым загрузку на уровне прошлого года. Кризис в индустрии гостеприимства сказался и на других сферах бизнеса. Участники рынка говорят, что в сложившихся условиях задача одна — продержаться и не потерять бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным министерства курортов Краснодарского края, на 1 сентября 2025 года на территории города-курорта Анапа гостей принимает 715 объектов размещения общей емкостью 72 653 койко-мест. В начале августа работало порядка 800, а летом прошлого года — 1590 отелей, гостиниц и санаториев. Владельцы небольших средств размещения туристов, ориентированных на ценителей пляжного отдыха, приняли решение в этом году не открываться, сообщили «Ъ-Новороссийск» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Губернатор Вениамин Кондратьев отмечал, что средняя загрузка средств размещения Анапы в июле составляла 30%. «Это серьезная проблема, которая не может не вызывать беспокойства. Мы не имеем право оставить людей один на один с проблемой, поэтому с первых дней чрезвычайной ситуации поддерживаем организации санаторно-курортной отрасли»,— сказал глава Кубани на встрече с представителями индустрии гостеприимства курорта.

В краевом минкурортов уточнили, что по данным на 1 сентября, с начала 2025 года Анапу посетили более 1,5 млн туристов, количество экскурсантов (однодневных посетителей) превысило 360 тыс. Для сравнения, за девять месяцев 2024 года в Анапе отдохнули 4,3 млн человек, что на 200 тыс. туристов больше по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

На территории курорта работает 59 санаторно-курортных организации емкостью почти 17 тыс. номеров, что составляет 29% от всего комплекса края. Среди них «ДиЛУЧ», «Малая Бухта», «Анапа», «Родник», «Парус», «Русь», «БФО» и др. В начале августа анапские санатории были загружены в среднем на 60%, рассказывают в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В ведомстве напоминают, что Анапа — это не только море. Среди наиболее посещаемых точек притяжения туристов в министерстве назвали Анапский дельфинарий на Большом Утрише, Анапский археологический музей, шоколадную мастерскую Дианы Руди, страусиную ферму «Эко-парк “Аристей”», улиточную эко-ферму, а также винодельни «Скалистый берег», «Кантина», «Винное подворье Старого Грека» и др. Также в Анапе есть туристские маршруты, большая часть из которых — однодневные. Их продолжительность составляет от 2 до 5 часов. Среди самых популярных, по данным ведомства,— «Лобанова щель», «Савина щель» и «Каньон».

С большим дисконтом

В начале августа загрузка анапских отелей, гостиниц и санаториев, по данным минкурортов края, составляла 46%. Устойчивым спросом пользовались средства размещения, обладающие инфраструктурой, необходимой для полноценного отдыха вне зависимости от доступности пляжей. «В том числе, конечно, средства размещения, работающие по системе “все включено”, и Анапа — лидер по этому показателю в крае. В городе-курорте работает 68 таких отелей из 86, функционирующих во всем крае. Сложнее удерживать туристов небольшим гостиницам, которые преимущественно ориентированы на ценителей пляжного отдыха. Они этим летом приняли решение не открываться»,— рассказывают в ведомстве.

Многие анапские средства размещения туристов предлагали этим летом скидки на проживание от 10% до 55%, добавляют в пресс-службе Национального туроператора «Алеан». На фоне снижения цен у гостей была возможность выбрать гостиницу высокого уровня, в том числе пятизвездочные отели. «В этом сезоне отдыхающие ориентировались на отели с хорошей инфраструктурой (бассейнами, спа-центрами, анимацией). Наибольшим спросом пользовались объекты с тарифом all inclusive»,— отмечают в компании.

Отельеры старались сделать отдых привлекательнее: многие услуги (парковка, спа, ранний заезд и поздний выезд) стали бесплатными. В пик сезона, в июле, проживание в отеле на «все включено» на семью из двух взрослых с ребенком стоило от 51,3 тыс. руб. на семь ночей. Загрузка крупных отелей этим летом составляла около 50-60%. В пресс-службе «Алеан» также отметили, что этим летом вырос интерес к объектам размещения у каменистых пляжей — в Утрише и Сукко.

Туристическая отрасль ежегодно проходит проверку на прочность — и этот год не стал исключением, отмечает основатель и инвестор анапского всесезонного SPA-курорта Miracleon Валерий Димоев.

«В высокий сезон спрос на морской отдых особенно чувствителен к любому негативному информационному фону, не говоря уже о погодных условиях. Начало сезона оказалось непредсказуемым: глубина бронирования сократилась до двух недель — это, конечно, вызывало беспокойство. Однако уже с первых чисел июля мы наблюдаем положительную динамику по всем объектам Курорта Miracleon. Особенно устойчивый рост фиксируем в сегменте премиум — в нашем курортном кластере три отели категории “пять звезд”»,— рассказывает эксперт.

Он уточняет, что при том, что загрузка отелей сопоставима с аналогичным периодом прошлого года, выручка сократилась, примерно на 27%,

Устойчивый спрос на отдых в Miracleon Валерий Димоев связывает с усилением акцента на продвижении всесезонных форматов отдыха SPA-курорта, запуском новых wellness- и детокс-программ, круглосуточной работой SPA-комплексов, новыми инфраструктурными решениями и стабильным качеством сервиса. Загрузка отелей — это результат работы над специальным тарифами, акционными предложениями, уникальными условиями для участников программы лояльности, поясняет эксперт.

«Я убежден, что Анапа — это полноценный всесезонный курорт, и именно на эти качества мы опираемся в своей работе. На территории курортного кластера Miracleon круглый год работает 1725 номеров. Мы не можем позволить себе зависеть исключительно от морского сезона — для нас важно, чтобы гости могли получить полноценный отдых в любое время года на территории отелей»,— подчеркивает Валерий Димоев.

По данным национального туроператора «Алеан», спрос на детские лагеря Анапы по сравнению с прошлым годом сократился более чем на 40%. В основном смены бронировали постоянные гости, группы, которые едут за интересной программой и качеством услуг, инфраструктурой лагерей — крытые, открытые бассейны, спортивные комплексы, лечебная база. (А в качестве альтернативы Анапе родители выбирали лагеря в Туапсинском районе, Геленджике, Сочи, Крыму). Анапские лагеря в этом году делали акцент на насыщенные развлекательные программы.

Звенья одной цепи

Сокращение активности на рынке туруслуг Анапы сказалось на финансовых результатах и других сфер бизнеса.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», объем продаж на первичном рынке жилой и апартаментной недвижимости курорта в первом полугодии 2025 года сократился на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На отели и рестораны ориентирован сбыт семейной крафтовой мастерской «Сырный амбар». «Многие в этом году или не открылись, или работали в более экономном режиме»,— рассказывает руководитель сыроварни Лилия Струговщикова.

В результате выручка «Сырного амбара» год к году сократилась в 21 раз. «Если летом прошлого года мы отгружали в рестораны по 120 кг сыра два раза в неделю, то в этом, соответственно, практически ничего... Сейчас, с трудом, но работает наш розничный магазин, в основном для постоянных клиентов, которые ценят свое здоровье и могут позволить себе продукт хорошего качества. Но даже они покупают сыры в меньших количествах. В этом году были планы расширить производство, запустить линию кисломолочных напитков для нашего подрастающего поколения. Мы их, конечно, осуществи, но, к сожалению, не в этом году или только со сторонним инвестированием. Анапа оказалась слишком зависимой от моря, и мы как часть ее тоже...»,— делится с «Ъ-Новороссийск» эксперт.

Состояние малого бизнеса Анапы Лидия Струговщикова оценивает как плачевное. «Бизнес строится на кредитовании, и у нас тоже есть кредиты, арендованный цех, работники… Мы оказались на грани разорения. Все к чему мы шли многие годы, оказалось под ударом. Спасибо всем, кто был рядом и поддержал, без обычных простых людей, собственников бизнеса и наших клиентов, мы бы не выжили. Мы и сейчас выживаем, работая в минус... В этом году у всего малого бизнеса только одна мысль — "продержаться этот год"»,— рассказывает руководитель сыроварни.

Отрицательную динамику продаж отмечают и в ООО «Фитстайл Эко». Компания занимается производством и продажей косметической продукции под брендом «Анапская косметика» для индивидуального пользования, а также для работы СПА. «По России спрос на товары нашего производства возрос и продолжает набирать популярность. А в Анапе выручка сильно упала как в нашей собственной рознице, так и у оптовиков»,— рассказывает генеральный директор компании Анастасия Вдовина. В связи с этим в ООО «Фитстайл Эко» стали активнее развивать продажи на маркетплейсах и в собственном онлайн-магазине.

В ожидании помощи

Вице-губернатор Александр Руппель отмечал, что несмотря на сложную ситуацию, количество субъектов малого и среднего бизнеса в Анапе увеличилось с начала года на 4,6% и составило 13,8 тыс. субъектов — это 4 место в крае.

«Учитывая действующее законодательство и необходимые условия для инициирования процедур банкротства, ухудшение ситуации по итогам чрезвычайной ситуации может сложиться через 1,5-2 года. Это говорит о том, что бизнес занял выжидательную позицию и рассчитывает на меры поддержки – как на федеральном, так и на региональном уровне. Это отсрочки по налоговым и страховым платежам, субсидии и льготное заемное финансирование»,— сказал Александр Руппель.

Все меры поддержки разрабатываются в прямом диалоге с бизнесом, исходя из его потребностей, отмечают в минкурортов Краснодарского края. Так, оплата налога на имущество организаций, земельного налога и страховых взносов продлена до 25 декабря 2025 года. Прием заявок будет идти до 25 декабря, сообщают в ведомстве. Кроме того, до конца года в пострадавших муниципалитетах отменили взимание туристического налога.

Другая мера поддержки — возмещение части затрат на операционные расходы в связи с отменами бронирований. В министерстве поясняют, что бизнес может компенсировать как затраты на возвраты туристам средств по оплаченным бронированиям (начиная с 1.10.2024), так и затраты на выплату зарплаты, коммунальных и арендных платежей, расходы на рекламу и продвижение, обслуживание и ремонт техники, уплату налогов (с 1.01.2025).

«По поручению губернатора, на эти цели из резервного фонда администрации Краснодарского края выделено 50 млн руб. Поддержка оказывается в том числе за счет средств единой субсидии на развитие туристской инфраструктуры в рамках национального проекта “Туризм и гостеприимство”. Среди поступивших заявок почти половина – от бизнеса Анапы, в том числе на организацию круглогодичного функционирования бассейнов»,— уточнили в ведомстве.

Также планируется возместить часть затрат на проведение текущего ремонта и оснащение номерного фонда средств размещения, которые принимали ликвидаторов последствий разлива нефтепродуктов. О необходимости проведения таких работа заявили 19 организаций.

В департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края рассказали, что для субъектов МСП Анапы и Темрюкского района Фонд микрофинансирования региона в феврале 2025 года ввел микрозайм «Специальный Анапа» в размере от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. сроком до 3 лет, с процентной ставкой 2% годовых. Он предоставляется при снижении документально подтвержденной выручки на 30% и более за период с 2025 года и по месяц, предшествующий месяцу подачи заявления (включительно) на предоставление микрозайма по отношению к аналогичному периоду 2024 года. По состоянию на 31 июля 2025 года, предоставлено 12 таких кредитов на сумму 51,45 млн руб. Процентная ставка по микрозайму «Отельер» для предпринимателей Анапы и Темрюкского района составляет 3,25 % годовых. Предоставлено 6 микрозаймов на сумму 26 млн руб.

Период адаптации

По словам Лидии Струговщиковой, кризис заставил сблизиться с потребителями и открыть сыроварню для туристический экскурсий. «Два раза в неделю мы общаемся с гостями, показываем, как производится сыр, какие технологические процессы происходят, туристы делают сыр сами и забирают его с собой. Когда приходят сложные времена, люди сближаются. У меня не было ни одной экскурсии, после которой не осталось бы теплого чувства радости. В ближайшее время запустим серию экскурсий для старших школьников. Возможно, кто-то загорится нашим делом, и пойдет в производство»,— говорит собеседница «Ъ-Новороссийск».

На курорте Miracleon продолжают развивать внутреннюю инфраструктуру, расширять перечень дополнительных услуг и усиливать возможности программы лояльности. «В частности, сейчас ведется отдельная работа над внедрением нестандартных решений в рамках программы лояльности, ориентированных на детскую аудиторию. Форматы “все включено” и “ультра все включено” остаются самыми востребованными у наших гостей — в первую очередь это семьи с детьми. При этом дети сегодня все чаще становятся полноправными участниками в выборе места отдыха наряду с родителями. Мы видим в этом потенциал и уже начали реализовывать соответствующие инициативы»,— рассказывает Валерий Димоев.

Он добавляет, что при поддержке краевых властей в рамках государственной программы льготного кредитования строительства туристической инфраструктуры, Miracleon ввел в эксплуатацию 1924 номера. «Одобрены заявки на строительство трех новых пятизвездных отелей, строительные работы по ним уже стартовали и ведутся параллельно. В 2026 году планируем ввести в эксплуатацию первый в России отель под брендом Dusit Thani Resort, который станет вторым международным отелем в составе курорта Miracleon, в 2027 году — отель формата Adults Only 5* и отель 4* на 400 номеров; в 2028 году — семейный отель с аквапарком площадью 15 тыс. кв. м»,— анонсировал эксперт.

«Ситуация конечно же не простая, но мы с ней справимся совместно с нашими профильными министерствами, а далее будем только развиваться и масштабироваться»,— уверена основатель бренда «Анапская косметика» Анастасия Вдовина.

Маргарита Синкевич