Курорты Кубани приняли больше 20 млн туристов за 2024 год

В 2024 году курорты Краснодарского края приняли более 20 млн туристов, что на 8% превышает показатель предыдущего года. Еще более 8 млн человек посетили регион в рамках однодневных поездок. Об этом сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью традиционно пользовались Сочи и черноморское побережье. В ведомстве отметили, что рост турпотока связан с расширением туристических предложений, продвижением региона на международных выставках и развитием круглогодичных направлений отдыха.

«В 2023 году на наших курортах отдохнули 18,6 млн человек, это был рекорд за всю историю. В 2024-м приняли еще больше гостей — 20,1 млн, что на 8% больше. Еще более 8 млн приехали в регион в качестве однодневных отдыхающих с приростом 9%»,— уточнили в ведомстве.

В 2024 году почти половина отдыхающих посетили Краснодарский край в осенне-зимний и весенний периоды — 9,6 млн человек, тогда как на летний сезон пришлось 10,5 млн. Количество гостиничных номеров за год увеличилось на 1,8 тыс. — в эксплуатацию ввели 37 новых объектов.

Вячеслав Рыжков