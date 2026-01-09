Главные новости за 9 января. Кавказ

На Ставрополье в 2025 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроены 90 специалистов, в основном для сельских больниц и поликлиник. Региональные власти связывают этот набор с запуском кадрового центра здравоохранения и расширением целевой подготовки медиков по национальному проекту «Кадры» и региональному проекту «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

На Ставрополье в 2026 году на развитие системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами планируют направить более 450 млн руб., при этом регион постепенно превращает пилотный проект в устойчивую часть соцполитики, сообщает пресс-служба министерства труда и соцзащиты СК.

Ввод жилья в Карачаево-Черкесии в 2025 году снизился примерно на десятую часть по сравнению с 2024-м, хотя регион формально перевыполнил собственный план и наращивает строительство социальных и инфраструктурных объектов, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Ставропольский край завершит к концу 2026 года строительство крупного комплекса ООО «Ставропольская говядина» по разведению и откорму крупного рогатого скота, пишет «Агроинвестор». Инвесторы вложат в проект 4,1 млрд руб., чтобы нарастить производство качественной говядины в условиях растущего спроса. Компания выбрала Ипатовский городской округ для размещения ферм — недалеко от поселка Большевик, где уже ведут активное строительство.

Сильные снегопады обрушились на российско-грузинскую границу. Автодорога Гудаури–Коби через Крестовый перевал закрылась для всех видов транспорта с утра 9 января 2026 года. Пограничный пункт Верхний Ларс заблокировал въезд и выезд.

Мэрия Махачкалы запустила на портале госзакупок тендер на 10 млн руб. Деньги пойдут на оценку потенциала махачкалинской агломерации и разработку мастер-плана. Власти хотят быстро улучшить городскую среду и сельские районы.