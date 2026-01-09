На Ставрополье в 2026 году достроят комплекс по откорму КРС за 4,1 млрд рублей

Ставропольский край завершит к концу 2026 года строительство крупного комплекса ООО «Ставропольская говядина» по разведению и откорму крупного рогатого скота, пишет «Агроинвестор».

Инвесторы вложат в проект 4,1 млрд руб., чтобы нарастить производство качественной говядины в условиях растущего спроса. Компания выбрала Ипатовский городской округ для размещения ферм — недалеко от поселка Большевик, где уже ведут активное строительство.

Строители начали второй этап работ в декабре 2023 года. Они возводят помещения для 1750 коров абердин-ангусской породы вместе с телятами. Телята достигнут 6–8 месяцев и перейдут на откорм в другие комплексы. Общее репродуктивное стадо вырастет до 3000 голов без учета молодняка. Генподрядчик ООО «Агропромстрой» из ГК «Агрико» обеспечивает комфортные условия для животных — современные коровники, кормовые площадки и логистику. Планируют завершить этап к сентябрю 2026 года, чтобы запустить полный цикл производства. Компания уже отремонтировала корпуса, закупила 850 бычков и благоустроила территории на первом этапе.

Инвесторы опираются на поддержку Россельхозбанка. Банк ранее выделил ГК «Агрико» 5,3 млрд руб. на похожие комплексы — воспроизводство, откорм и оросительные системы. В Кировском округе другая фирма ООО «Зодчий» вкладывает 250 млн руб. в аналогичный проект на 500–1000 голов, с убойным цехом и молочной фермой. Ставрополье реализует 14 мелиоративных проектов в 2026 году, чтобы укрепить кормовую базу. Владимир Владимиров, губернатор края, дал старт стратегии развития АПК в послании, учтя санкции и национальные цели.

Рынок говядины в России на этом фоне продолжает стагнировать. Производство в 2025 году упало более чем на 2,5% из-за роста расходов, которые опережают цены. Рентабельность мясного скотоводства ушла в минус, фермеры жалуются на дорогие кредиты и импорт из Латинской Америки, Индии и Беларуси — свыше 100 тыс. тонн ежегодно. Однако Минсельхоз возобновил льготное кредитование для свинины и мяса, что вдохновляет на проекты вроде ставропольского. Эксперты прогнозируют рост экспорта, если фермеры сохранят или вернут рентабельность.

Станислав Маслаков