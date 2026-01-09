На Ставрополье в 2025 году по «земским» программам трудоустроили 90 медиков

На Ставрополье в 2025 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» трудоустроены 90 специалистов, в основном для сельских больниц и поликлиник. Региональные власти связывают этот набор с запуском кадрового центра здравоохранения и расширением целевой подготовки медиков по национальному проекту «Кадры» и региональному проекту «Медицинские кадры» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба регионального минздрава.

По данным министерства здравоохранения Ставропольского края, в 2025 году в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» вошли 90 человек, которые пополнили штаты районных больниц, поликлиник, сельских амбулаторий и фельдшерскоакушерских пунктов. В их числе врачи первичного звена и врачи узких специальностей, а также фельдшеры и акушеры, для которых предусмотрены единовременные выплаты от 500 тыс. до 1,5 млн руб. в обмен на обязательство отработать в сельской местности не менее пяти лет. По оценке краевого минздрава, укомплектованность госучреждений здравоохранения кадрами уже превысила 95%, однако дефицит сохраняется именно в первичном звене и на селе, поэтому приоритет отдают участковым терапевтам, педиатрам, врачам общей практики и работникам ФАПов.

Регион последовательно наращивает результат федеральных программ. С 2012 года по «Земскому доктору» и с 2018 года по «Земскому фельдшеру» в Ставропольский край приехали работать более 1,3 тыс. врачей и 70 фельдшеров и акушеров, а с учетом продления программ общее число участников приблизилось к 1,4 тыс. человек. Только в 2024 году единовременные выплаты получили 87 специалистов, из них 72 врача и 15 представителей среднего медперсонала, а в 2025м запланированный объем набора по «земским» программам сохранили на уровне около 90 человек. Губернатор Владимир Владимиров в начале 2024 года ставил задачу привлечь в села порядка 90 медиков, сформировать перечень наиболее дефицитных специальностей и закрыть конкретные вакансии в сельских больницах и амбулаториях.

Параллельно регион делает ставку на целевое обучение и «омоложение» кадрового состава. По данным минздрава края, только в 2024 году в медицинские организации трудоустроились более 250–300 выпускниковцелевиков, а к 2025 году в планах стояло трудоустройство не менее 300 таких специалистов. В одном из недавних отчетов ведомство сообщило, что за прошлый год в краевые медучреждения вышли на работу 294 целевика, из них 87 окончили программу специалитета, 107 — ординатуру, остальные — колледжи и техникумы. На учебный 2025/26 год под целевой набор вузы и колледжи Ставрополья получили квоту на 400 бюджетных мест по программам высшего образования, а медицинские колледжи региона в 2025 году набрали свыше 1,1 тыс. студентов на бюджет и столько же на коммерческой основе.

Станислав Маслаков