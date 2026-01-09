В Карачаево-Черкесии в 2025 году ввод жилья сократился на 10%

Ввод жилья в Карачаево-Черкесии в 2025 году снизился примерно на десятую часть по сравнению с 2024м, хотя регион формально перевыполнил собственный план и наращивает строительство социальных и инфраструктурных объектов, сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Девелоперы ввели в республике 334,6 тыс. кв. м жилья против 372,8 тыс. кв. м годом ранее, сокращение составило 10,2% при плановом показателе 280 тыс. кв. м. План удалось перевыполнить на почти 20% за счет завершения ранее начатых проектов и роста индивидуальной застройки, однако до уровней 2023–2024 годов регион не дотянул. Власти объясняют замедление влиянием общефедеральных факторов — подорожанием стройматериалов, удорожанием кредитов для девелоперов и снижением доступности ипотеки, что особенно заметно для небольших частных застройщиков на фоне высокой базы 2024 года.

Структура ввода подтверждает смещение акцента в сторону индивидуального жилищного строительства, которое традиционно доминирует в горных и сельских районах республики. В 2025 году в эксплуатацию ввели девять многоквартирных домов суммарной площадью 77,5 тыс. кв. м и почти 1,5 тыс. частных домов площадью 257,1 тыс. кв. м, то есть около трех четвертей нового жилья приходится на частный сектор. Для девелоперов это означает более осторожную реализацию многоэтажных проектов и ориентацию на уже обеспеченные спросом участки в Черкесске и крупных населенных пунктах.

На фоне замедления жилищного строительства власти республики делают ставку на инфраструктуру и модернизацию социальной сферы, используя ресурсы нацпроектов и федеральных программ. По словам Рашида Темрезова, в 2025 году в Карачаево-Черкесии провели строительные, реконструкционные и капитальные работы на 101 объекте, в том числе на 66 объектах капитального строительства, двух модульных сооружениях, 11 объектах дорожной инфраструктуры и 22 общественных территориях, которые благоустроили. Параллельно регион реализует программу переселения жителей из ветхих и сейсмоопасных многоквартирных домов, где ключевые стройки сосредоточены в северной части Черкесска.

Столица республики остается главным драйвером многоэтажного строительства, хотя и здесь темпы меняются. В Черкесске за период с 2020 по 2025 годы построили более 276 тыс. кв. м жилья, что соответствует почти 4 тыс. квартир, причем в 2023 году город вошел в тройку российских лидеров по вводу жилья, а в 2024 году опустился в первую десятку. В позапрошлый год в Черкесске ввели более 125 тыс. кв. м жилья, почти 18% от этой площади обеспечили индивидуальные застройщики, что отражает устойчивый спрос на малоэтажный формат, тогда как в 2025м часть девелоперов перенесла сроки запуска новых корпусов изза удорожания заемного финансирования и переоценки спроса.

По оценке вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в республике запустили на 12% больше жилищных проектов и более чем вдвое нарастили объем нежилой застройки, однако регуляторы ждут от региона более высоких темпов строительства жилья для выполнения целевых значений нацпроекта «Жилье и городская среда». На этом фоне власти республики пытаются компенсировать просадку по чистому вводу жильем за счет инфраструктурных вложений, переселения из аварийного фонда и строительства социальных объектов, рассчитывая, что эти меры поддержат инвесторов и спрос на новые квартиры.

Станислав Маслаков