Махачкала выделит 10 млн рублей на мастер-план агломерации

Мэрия Махачкалы запустила на портале госзакупок тендер на 10 млн руб. Деньги пойдут на оценку потенциала махачкалинской агломерации и разработку мастер-плана. Власти хотят быстро улучшить городскую среду и сельские районы.

Администрация ищет подрядчика для анализа социально-экономического положения. Эксперты соберут данные по ЖКХ, транспорту, демографии и экологии. Они учтут районы Каспийск, Карабудахкентский и Кумторкалинский. В техзадании требуют выявить зоны устойчивого развития. Подрядчик обоснует «быстрые победы» — меры с немедленным эффектом. Команда проведет стратегические сессии с чиновниками. Разработает концепцию и первоочередные решения. Получит отзывы от подразделений мэрии.

Правительство Дагестана поддержало проект. 10 января 2025 года оно выделило Махачкале эти средства из республиканского бюджета. Деньги обновят исследование 2021 года по агломерации. Это шаг к комплексному развитию столицы и пригородов. Ранее власти обсуждали госпрограмму развития Махачкалы до 2030 года. Тогда и.о. мэра Ризван Газимагомедов говорил о транспортных пробках, износе сетей и безработице.

Бюджет Махачкалы на 2026 год составит 18,8 млрд руб. Налоговые доходы вырастут на 40,6% до 8,3 млрд. Безвозмездные трансферты — 10,5 млрд. На образование уйдет 5,3 млрд. Транспорт получит 679 млн. Глава города Джамбулат Салавов обещает ремонт проспекта Акушинского и выделенные полосы. В 2026 году запустят линию по вывозу отходов. Появятся 25 новых мусоровозов. Строят подъезд к морскому порту за 8 млрд руб. на 6,2 км.

В 2013 году проводился тендер на формирование концепции развития агломерации Махачкала-Каспийск. В 2019 году эксперты представили доклад о ее перспективах. Минэкономразвития РД в октябре 2025 года сформировало ее прогноз до 2028 года, который предполагает рост за счет порта и дорог.

Новая закупка активна на портале gostorgi.ru. Срок оценки заявок — до 14 января 2026 года.

