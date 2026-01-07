Главные новости за 7 января. Ростов-на-Дону и область

Православные христиане Ростова-на-Дону 7 января отметили Рождество Христово. Праздничное богослужение в главном храме города провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, службу посетили губернатор региона Юрий Слюсарь и глава города Александр Скрябин.

За первые шесть дней 2026 года на автодорогах Ростовской области в ДТП погибли десять человек, еще более 20 получили травмы различной степени тяжести. За нетрезвое вождение сотрудники Госавтоинспекции составили более 80 административных материалов.

В Ростове в районе Щепкинского леса планируют построить второй городской приют для бездомных животных. Учреждение появится на участке площадью 4,93 га. Оно будет рассчитано на 2 тыс. особей.

Средняя цена чашки кофе в общепите Ростовской области в декабре 2025 года выросла до 209 руб. Это на 17% выше показателя декабря 2024 года. Всего в регионе в 2025 году работали 513 кофеен, что на 11,5% больше, чем в 2024 году.

На мусорном полигоне в Новочеркасске зафиксировано возгорание отходов. Площадь тления составляет около 200 кв. Ликвидация очагов тления ведется методом пересыпки грунтом. Задействованы девять единиц спецтехники.