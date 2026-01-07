В Новочеркасске тлеет мусорный полигон

На мусорном полигоне в Новочеркасске зафиксировано возгорание отходов. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По ее данным, открытого горения нет, площадь тления составляет около 200 кв. м. «Сейчас на месте проводятся необходимые меры: ликвидация очагов тления ведется методом пересыпки грунтом. Задействованы девять единиц спецтехники»,— отметила госпожа Пшеничная. Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ.

Мария Иванова