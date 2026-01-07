В Ростовской области чашка кофе в среднем подорожала на 17% за год

Средняя цена чашки кофе в общепите Ростовской области в декабре 2025 года выросла до 209 руб. Это на 17% выше показателя декабря 2024 года. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным издания, на Дону более 80% продаж приходится на кофе с молоком (капучино, латте). Чаще всего вместе с кофе покупают бутерброды, выпечку и торты.

За год в Ростовской области открылась 151 новая кофейня, при этом 88 предприятий такого формата закрылись. Всего в регионе в 2025 году работали 513 кофеен, что на 11,5% больше, чем в 2024 году.

Ранее пресс-служба Банка России сообщала, что за год кофе на Дону подорожал на 18,4%. Аналитики связывали это со снижением урожая в странах-экспортерах.

Мария Иванова